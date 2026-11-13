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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد واقعة عبور الأطفال فوق ماسورة مصرف.. وزير الري: أنشأنا كوبري آمن في 27 يومًا

وزير الري
وزير الري
محمد كمال

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تفاصيل التحرك العاجل للوزارة عقب تداول صورة أطفال عزبة مطاوع بقرية نديبة في محافظة البحيرة، أثناء عبورهم فوق إحدى المواسير الموجودة على مصرف جبارس الغربي، للوصول إلى معهد عبد الواحد عيسى الأزهري، مؤكدًا أن الوزارة تحركت فور ظهور الواقعة لتوفير وسيلة آمنة لعبور الأطفال وحمايتهم من المخاطر.

وزير الري: إنشاء كوبري آمن لأطفال البحيرة خلال 27 يومًا

وقال سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن مشهد الأطفال وهم يعبرون فوق إحدى المواسير الموجودة على المصرف كان صعبًا، ويستدعي التحرك الفوري، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاهد تتكرر في بعض المناطق، لكن الصورة المتداولة من محافظة البحيرة فرضت ضرورة التدخل العاجل.

وأضاف أن موضوع الكباري والمعديات لا يتبع بالضرورة وزارة الموارد المائية والري في جميع الحالات، إلا أن الدولة تعمل باعتبارها كيانًا واحدًا، وتتحرك كل جهة قادرة على تقديم المساعدة، موضحًا أن الوزارة نسقت مع وزارة التخطيط والجهات المعنية للتعامل مع الواقعة وتوفير حل آمن للأطفال.

وأوضح وزير الري أن الوزارة وجهت بتنفيذ حل فوري وآمن ومؤقت لعبور التلاميذ خلال 24 ساعة، بالتوازي مع الاتفاق على إنشاء كوبري دائم خرساني، يوفر وسيلة عبور مستقرة وآمنة تستمر لسنوات طويلة، لافتًا إلى أن الكوبري الدائم اكتمل بالفعل خلال 27 يومًا فقط.

وأشار سويلم إلى أن الكوبري الدائم نُفذ بطريقة فنية وعلمية، وبمشاركة ودعم عدد من الجهات، من بينها وزارة التخطيط والهيئة الهندسية، مؤكدًا أن سرعة إنجاز المشروع جاءت نتيجة التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أن حماية الأطفال من مخاطر عبور المصارف والترع مسؤولية تتطلب سرعة التحرك والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن توفير وسائل عبور آمنة للمواطنين، خاصة التلاميذ الذين يضطرون إلى عبور هذه المجاري المائية للوصول إلى مدارسهم ومعاهدهم.

ووجه سويلم الشكر إلى الإعلامية لميس الحديدي وفريق عمل برنامج «الصورة» على التغطية الإعلامية للواقعة، مشيرًا إلى تقديره لدور البرنامج في تسليط الضوء على المشكلات التي تواجه المواطنين، والمساعدة في الوصول إلى الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل.

وزارة الري كوبري البحيرة عزبة مطاوع هاني سويلم

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