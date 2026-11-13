خالد جلال: إيمان الرئيس السيسي بالفن والإبداع غير مسبوق

أكد المخرج خالد جلال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك إيمانًا غير مسبوق بدور الفن والإبداع في المجتمع، مشيرًا إلى أن اهتمام الرئيس بالفنون لا يقتصر على التصريحات؛ وإنما يمتد إلى حضور العروض المسرحية ومناقشة الفنانين أعمالهم بصورة تعكس تقديره الحقيقي للإبداع.

وأوضح خالد جلال خلال حواره ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي شهد عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المسرحية، وحرص على حضور عروض قدمها شباب مصريون بمشاركة شباب من دول مختلفة خلال منتدى شباب العالم، لافتًا إلى متابعته عروض «الزائر» و«المحاكمة» ومناقشة تفاصيلها مع المشاركين، فضلًا عن تكريمه عن مسرحية «المحاكمة» خلال ختام المنتدى الثاني.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي اختار المسرح لاستقبال ولي عهد المملكة العربية السعودية خلال إحدى زياراته، حيث شاهدا عرض «سلم نفسك» بدار الأوبرا المصرية، مؤكدًا أن الرئيس أعلن عقب العرض إنشاء قسم للإبداع بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وهو ما تحقق بالفعل، والتحق المشاركون بالقسم لمدة 7 أشهر للدراسة والتدريب.

وأضاف أن اهتمام الرئيس بالفن امتد إلى مناقشة أبطال فيلم «الممر»، بعدما شاهد العمل وتحدث مع الفنانين أحمد عز وفراج بشأن أدوارهما، معتبرًا أن هذه المواقف تعكس إدراكًا حقيقيًا لقدرة الفن على التأثير في المجتمع وتشكيل الوعي.

وشدد على أن تقدير الدولة للفن يجب أن يقابله تحرك من المؤسسات المعنية لتعزيز دوره، مؤكدًا أن الفن ليس مجرد وسيلة للتسلية، وإنما يمثل 90% توجيهًا وتنويرًا، ويسهم في مساعدة المواطنين على فهم الواقع وتجاوز حالة الالتباس.

ولفت إلى أهمية المسرح والجامع والكنيسة والمدرسة والأسرة باعتبارها مؤسسات أساسية في نشر الوعي وبناء المجتمع.