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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط التوتر مع إيران| تحركات بحرية أمريكية إسرائيلية.. وقائد الأسطول الخامس يزور تل أبيب

قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال كورت رانشو يلتقي قائد القوات البحرية الإسرائيلية اللواء إيال هاريل
قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال كورت رانشو يلتقي قائد القوات البحرية الإسرائيلية اللواء إيال هاريل
فرناس حفظي

كشف موقع «واللا» الإسرائيلي أن قائد الأسطول الخامس الأمريكي، الأدميرال كورت رانشو، أجرى زيارة إلى إسرائيل التقى خلالها قائد القوات البحرية الإسرائيلية، اللواء إيال هاريل، وعددا من كبار القادة العسكريين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وذكر الموقع أن الزيارة تناولت أنشطة القوات البحرية خلال العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وأمن الممرات الملاحية، إلى جانب التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات التقنية والعسكرية.

وأشار التقرير، الذي أعده أمير بوهبوت، إلى أن توقيت الزيارة يكتسب أهمية خاصة في ظل الدور الذي يؤديه الأسطول الخامس الأمريكي، المتمركز في البحرين، والمسؤول عن العمليات البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ومشاركته في التحركات الأمريكية المرتبطة بإيران، بما في ذلك الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأضاف أن التعاون البحري بين واشنطن وتل أبيب يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع وتحديد الأهداف، فضلًا عن متابعة التطورات في الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس.

ولفت «واللا» إلى أن البحرية الإسرائيلية تمتلك خبرات في مجالات جمع المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع البحري، واعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ، وتأمين المنشآت والمواقع البحرية، وهو ما يجعل التنسيق مع الأسطول الخامس الأمريكي جزءًا مهمًا من التعاون العسكري بين الجانبين.

كما أشار التقرير إلى إجراء تدريبات مشتركة خلال العام الماضي، تضمنت محاكاة سيناريوهات الحرب البحرية والاستيلاء على السفن وتفتيشها وعمليات الإنقاذ في أعماق البحار، إلى جانب التعاون في تنفيذ إجراءات الحصار البحري المرتبطة بالعقوبات الأمريكية على إيران.

وتأتي الزيارة في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية مع طهران، وسط تحركات عسكرية أمريكية وتعزيز التنسيق البحري مع إسرائيل.

قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال كورت رانشو قائد القوات البحرية الإسرائيلية اللواء إيال هاريل القادة العسكريين إيران

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