رسميا من الغد.. نقل مقر جوازات الإسماعيلية من ميدان شامبليون إلى جاردن سيتي

يبدأ غدا السبت الانتقال الرسمي لمقر جوازات الإسماعيلية من مقره الحالي بميدان شامبليون الى المقر الجديد بمنطقة جاردن سيتي، في إطار جهود تطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات علي المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تقديم خدمات أكثر سرعة وسهولة للمواطنين، وتحسين مستوي الأداء وتوفير بيئة مناسبة لاستقبال المترددين علي المصلحة ، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتيسير إجراءات استخراج وتجديد جوازات السفر.

ويعد نقل المقر خطوة جديدة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية ، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية بما يلبي احتياجات المواطنين بصورة أفضل.