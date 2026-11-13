الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية إلقاء القبض على شخصين حاولا التسلل واجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، ضمن نطاق مسؤولية المنطقة العسكرية الجنوبية، في إطار الإجراءات الأمنية المتواصلة لحماية الحدود ومنع عمليات العبور غير القانوني.

وأوضح الجيش الأردني، في بيان، أن قوات حرس الحدود رصدت الشخصين أثناء محاولتهما اجتياز أحد الواجهات الحدودية بصورة غير قانونية، حيث تعاملت معهما وفقا لقواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما قبل استكمال محاولة التسلل.

وأضافت القوات المسلحة أنه جرى تحويل الشخصين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، دون الكشف عن هويتهما أو جنسيتهما أو الدوافع وراء محاولة اجتياز الحدود.

وأكد الجيش الأردني استمرار قوات حرس الحدود في أداء واجباتها الأمنية، من خلال المراقبة المستمرة للواجهات الحدودية والتعامل بحزم مع محاولات التسلل والأنشطة غير المشروعة، بما يضمن حماية أمن المملكة وسيادتها.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تشديد الأردن إجراءاته الأمنية على حدوده، لمواجهة التحديات المرتبطة بالتسلل والتهريب والأنشطة العابرة للحدود، خاصة في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن حماية الحدود تمثل أولوية أمنية، وأن وحداتها المنتشرة في مختلف المناطق العسكرية تواصل تنفيذ مهامها لمنع أي تجاوزات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها.

