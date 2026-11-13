فرنسا تنشر 70 ألف عنصر أمن لتأمين احتجاجات السبت وسط مخاوف من تجدد أعمال الشغب

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر نحو 70 ألفا من عناصر الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، غدا السبت، بالتزامن مع تنظيم موجة جديدة من الاحتجاجات والمظاهرات، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، في ظل استمرار التحركات الشعبية للأسبوع الخامس على التوالي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن السلطات تتوقع تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة في أنحاء البلاد، بمشاركة مجموعات من حركة السترات الصفراء والطلاب والنقابات العمالية وعدد من المنظمات التي تتبنى مطالب اجتماعية وبيئية.

إثارة أعمال عنف وتخريب

وأوضح الوزير أن الانتشار الأمني سيشمل تعزيزات من الشرطة والدرك، مع اعتماد إجراءات مرنة للتعامل مع أي محاولات للخروج عن المسارات المحددة أو إثارة أعمال عنف وتخريب، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستكثف عمليات التفتيش والإجراءات الوقائية لتجنب تكرار أحداث الشغب التي شهدتها مدن فرنسية خلال الأسابيع الماضية.

وفي العاصمة باريس، من المنتظر تنظيم مسيرة مشتركة تنطلق من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، مرورا بمنطقة الباستيل، وسط تقديرات بمشاركة ما بين 30 ألفا و60 ألف متظاهر، وفقا للتقديرات المتداولة قبل انطلاق التحركات.

نقابات عمالية ومجموعات طلابية

وتشارك في الاحتجاجات نقابات عمالية ومجموعات طلابية وحركة السترات الصفراء، التي تدعو إلى تحسين الأجور ومواجهة ارتفاع الأسعار، إلى جانب مطالب تتعلق بالخدمات العامة وظروف التعليم ورفض بعض التعديلات التشريعية المرتبطة باستخدام الشرطة للأسلحة النارية.

وتأتي هذه التعبئة الأمنية بعد احتجاجات السبت الماضي، التي أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة نحو 146 ألف شخص فيها على مستوى البلاد، بينهم 46 ألفا في باريس، بينما قدرت النقابات عدد المشاركين بنحو 250 ألف متظاهر.