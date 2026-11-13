على بُعد 406 آلاف كيلومتر.. القمر يصل إلى أبعد نقطة من الأرض اليوم

يصل القمر اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 إلى نقطة الأوج، وهى ظاهرة فلكية تعنى أن القمر عند أبعد نقطة في مداره عن الأرض، إذ تبلغ المسافة بينهما نحو 406 آلاف و619 كيلومترًا، فى ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن القمر اليوم يصل الي نقطة الأوج حيث يبعد 40,619 كم من الأرض.

وفي المقابل، يصل إلى أقرب نقطة من الأرض، والمعروفة باسم الحضيض، يوم 25 نوفمبر، على مسافة تبلغ نحو 359 ألفًا و348 كيلومترًا.

الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان

وأشار استاذ الفلك، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وعلى جانب آخر تشهد سماء مصر خلال شهر نوفمبر 2026 مجموعة من الظواهر والأحداث الفلكية المميزة، التي تتنوع بين زخات الشهب واقترانات القمر بالكواكب والنجوم، إلى جانب اكتمال بدر شهر جمادى الآخرة، ووصول بعض الكواكب إلى مواقع فلكية مميزة، في مشاهد يمكن متابعة عدد منها بالعين المجردة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية سابقًا، خريطة الظواهر والأحداث الفلكية المرتقبة خلال شهر نوفمبر، موضحًا مواعيد حدوثها وأبرز تفاصيلها.

وتأتي زخات الشهب ضمن أبرز الظواهر الفلكية التي يشهدها الشهر، إذ تشهد السماء زخة شهب الثوريات الجنوبية، بمعدل يصل إلى 10 شهب في الساعة، كما تظهر زخة شهب الثوريات الشمالية يوم 12 نوفمبر، بمعدل يصل إلى 15 شهابًا في الساعة.

وتتواصل الظواهر مع زخة شهب الأسديات يوم 18 نوفمبر، والتي يصل معدل ظهورها إلى نحو 15 شهابًا في الساعة، لتمنح محبي الفلك فرصة لمتابعة مشاهد الشهب في السماء.