قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر

ظواهر فلكية
ظواهر فلكية
إسلام خالد

تشهد سماء مصر خلال شهر نوفمبر 2026 مجموعة من الظواهر والأحداث الفلكية المميزة، التي تتنوع بين زخات الشهب واقترانات القمر بالكواكب والنجوم، إلى جانب اكتمال بدر شهر جمادى الآخرة، ووصول بعض الكواكب إلى مواقع فلكية مميزة، في مشاهد يمكن متابعة عدد منها بالعين المجردة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية سابقًا، خريطة الظواهر والأحداث الفلكية المرتقبة خلال شهر نوفمبر، موضحًا مواعيد حدوثها وأبرز تفاصيلها.

زخات شهب تضيء سماء نوفمبر

وتأتي زخات الشهب ضمن أبرز الظواهر الفلكية التي يشهدها الشهر، إذ تشهد السماء زخة شهب الثوريات الجنوبية، بمعدل يصل إلى 10 شهب في الساعة، كما تظهر زخة شهب الثوريات الشمالية يوم 12 نوفمبر، بمعدل يصل إلى 15 شهابًا في الساعة.

وتتواصل الظواهر مع زخة شهب الأسديات يوم 18 نوفمبر، والتي يصل معدل ظهورها إلى نحو 15 شهابًا في الساعة، لتمنح محبي الفلك فرصة لمتابعة مشاهد الشهب في السماء.

اقترانات لافتة بين القمر والكواكب والنجوم

وتشهد سماء نوفمبر عددًا من الاقترانات الفلكية، حيث يقترن القمر بكوكب المريخ فجرًا، ثم يظهر في اقتران مع كوكب المشتري ونجم قلب الأسد.

وفي 7 نوفمبر، يقترن القمر بكوكب الزهرة ونجم سبيكا قبل شروق الشمس، بينما يتكرر اقتران الزهرة وسبيكا يوم 10 نوفمبر.

كما يشهد يوم 11 نوفمبر اقتران القمر بنجم قلب العقرب بعد الغروب، ويظهر اقتران المريخ والمشتري فجر 16 نوفمبر.

وتتواصل الاقترانات يوم 24 نوفمبر، مع اقتران القمر بعنقود الثريا مساءً، ثم يقترن المريخ بنجم قلب الأسد فجر 25 نوفمبر.

وفي 28 نوفمبر، يقترن القمر بنجم بولوكس مساءً، قبل أن يشهد فجر 30 نوفمبر مشهدًا يجمع القمر والمشتري والمريخ ونجم قلب الأسد.

بدر القندس وأطوار القمر

وعلى مستوى أطوار القمر، يبدأ الشهر بمرحلة التربيع الأخير يوم 1 نوفمبر، ثم يصل القمر إلى المحاق يوم 9 نوفمبر، بالتزامن مع بداية شهر جمادى الآخرة.

ويصل القمر إلى مرحلة التربيع الأول يوم 17 نوفمبر، قبل أن يكتمل بدرًا يوم 24 نوفمبر، فيما يُعرف باسم «قمر القندس».

كما يصل القمر إلى أبعد نقطة له عن الأرض، والمعروفة باسم الأوج، يوم 13 نوفمبر، على مسافة تبلغ نحو 406 آلاف و619 كيلومترًا.

وفي المقابل، يصل إلى أقرب نقطة من الأرض، والمعروفة باسم الحضيض، يوم 25 نوفمبر، على مسافة تبلغ نحو 359 ألفًا و348 كيلومترًا.

أورانوس في التقابل مع الشمس

ومن الظواهر الفلكية الأخرى التي يشهدها الشهر، وصول كوكب أورانوس إلى وضع التقابل مع الشمس يوم 26 نوفمبر، كما يصل كوكب عطارد إلى استطالته التي تبلغ 19.6 درجة يوم 21 نوفمبر.

ويشهد الشهر أيضًا مرور القمر عند العقدة الصاعدة يوم 17 نوفمبر، والعقدة الهابطة يوم 30 نوفمبر، وهي نقاط تقاطع مدار القمر مع مستوى مدار الأرض حول الشمس.

الظواهر والأحداث الفلكية سماء مصر بدر شهب الأسديات زخات الشهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

السباح الواعد زين هشام

4 ذهبيات وبرونزية.. حصاد أبطال مصر في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب داكار 2026

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

الطفل المتوفى

مأساة أسرة في قنا.. والدان يطالبان بالقصاص لابنهما ضحية الإهمال الطبي| ما القصة؟

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد