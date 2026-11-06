كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر

تشهد سماء مصر خلال شهر نوفمبر 2026 مجموعة من الظواهر والأحداث الفلكية المميزة، التي تتنوع بين زخات الشهب واقترانات القمر بالكواكب والنجوم، إلى جانب اكتمال بدر شهر جمادى الآخرة، ووصول بعض الكواكب إلى مواقع فلكية مميزة، في مشاهد يمكن متابعة عدد منها بالعين المجردة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية سابقًا، خريطة الظواهر والأحداث الفلكية المرتقبة خلال شهر نوفمبر، موضحًا مواعيد حدوثها وأبرز تفاصيلها.

زخات شهب تضيء سماء نوفمبر

وتأتي زخات الشهب ضمن أبرز الظواهر الفلكية التي يشهدها الشهر، إذ تشهد السماء زخة شهب الثوريات الجنوبية، بمعدل يصل إلى 10 شهب في الساعة، كما تظهر زخة شهب الثوريات الشمالية يوم 12 نوفمبر، بمعدل يصل إلى 15 شهابًا في الساعة.

وتتواصل الظواهر مع زخة شهب الأسديات يوم 18 نوفمبر، والتي يصل معدل ظهورها إلى نحو 15 شهابًا في الساعة، لتمنح محبي الفلك فرصة لمتابعة مشاهد الشهب في السماء.

اقترانات لافتة بين القمر والكواكب والنجوم

وتشهد سماء نوفمبر عددًا من الاقترانات الفلكية، حيث يقترن القمر بكوكب المريخ فجرًا، ثم يظهر في اقتران مع كوكب المشتري ونجم قلب الأسد.

وفي 7 نوفمبر، يقترن القمر بكوكب الزهرة ونجم سبيكا قبل شروق الشمس، بينما يتكرر اقتران الزهرة وسبيكا يوم 10 نوفمبر.

كما يشهد يوم 11 نوفمبر اقتران القمر بنجم قلب العقرب بعد الغروب، ويظهر اقتران المريخ والمشتري فجر 16 نوفمبر.

وتتواصل الاقترانات يوم 24 نوفمبر، مع اقتران القمر بعنقود الثريا مساءً، ثم يقترن المريخ بنجم قلب الأسد فجر 25 نوفمبر.

وفي 28 نوفمبر، يقترن القمر بنجم بولوكس مساءً، قبل أن يشهد فجر 30 نوفمبر مشهدًا يجمع القمر والمشتري والمريخ ونجم قلب الأسد.

بدر القندس وأطوار القمر

وعلى مستوى أطوار القمر، يبدأ الشهر بمرحلة التربيع الأخير يوم 1 نوفمبر، ثم يصل القمر إلى المحاق يوم 9 نوفمبر، بالتزامن مع بداية شهر جمادى الآخرة.

ويصل القمر إلى مرحلة التربيع الأول يوم 17 نوفمبر، قبل أن يكتمل بدرًا يوم 24 نوفمبر، فيما يُعرف باسم «قمر القندس».

كما يصل القمر إلى أبعد نقطة له عن الأرض، والمعروفة باسم الأوج، يوم 13 نوفمبر، على مسافة تبلغ نحو 406 آلاف و619 كيلومترًا.

وفي المقابل، يصل إلى أقرب نقطة من الأرض، والمعروفة باسم الحضيض، يوم 25 نوفمبر، على مسافة تبلغ نحو 359 ألفًا و348 كيلومترًا.

أورانوس في التقابل مع الشمس

ومن الظواهر الفلكية الأخرى التي يشهدها الشهر، وصول كوكب أورانوس إلى وضع التقابل مع الشمس يوم 26 نوفمبر، كما يصل كوكب عطارد إلى استطالته التي تبلغ 19.6 درجة يوم 21 نوفمبر.

ويشهد الشهر أيضًا مرور القمر عند العقدة الصاعدة يوم 17 نوفمبر، والعقدة الهابطة يوم 30 نوفمبر، وهي نقاط تقاطع مدار القمر مع مستوى مدار الأرض حول الشمس.