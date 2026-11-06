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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية

خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب
خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب

أشادت النقابة العامة للمهن التعليمية بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والصادر بشأن إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

 إقرار حافز الجدارات

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن قرار رئيس الوزراء الصادر بشأن إقرار حافز الجدارات يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتحسين أجور المعلمين، لافتاً إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع المعلمين على رأس أولوياتها، مشيداً بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي جاءت في أعقاب منتدى مصر 2026.

وأوضح نقيب المعلمين أن المعلم المصري يستحق كل تقدير لما يبذله من جهود في بناء الأجيال القادمة، وأن مهنة التدريس ليست مجرد مهنة وإنما هي رسالة، والمعلم هو الركيزة الأساسية في خطة الدولة لبناء الإنسان.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. 

ونـص القــرار على أنه اعتبــارا من أول أكتوبر من كل عام دراسـي ولمــدة (9 شهور) يوضع تحت تصرف مدير المدرسة شيخ المعهد (بحسب الأحوال) مبلغ حده الأقصى 4000 جنيه شهرياً، يُصرف كحافز تحت مسمى "حافز الجدارات" للفئات المتميزة، يُصرف لمن تتوافر بشأنهم بعض الشروط من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

النقابة العامة قرار رئيس مجلس الوزراء إقرار حافز الجدارات للمعلمين التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف

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