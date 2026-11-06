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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أميرة صابر تفتح النار على وقائع الإساءة والتشهير: لا يمكن التغاضي عن البلطجة والانحطاط

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر
حسن رضوان

نشرت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، تدوينة انتقدت خلالها ما وصفته بغض الطرف عن وقائع الإساءة والتشهير، محذرة من تداعيات عدم محاسبة المتورطين في مثل هذه الممارسات.

وقالت أميرة صابر في منشور علي صفحتها الشخصية فيس بوك إن عدم اتخاذ إجراءات للمحاسبة، بالتزامن مع منح أصحاب هذه الممارسات مساحة للظهور والحصول على متابعين أو تمثيل البلاد، يبعث برسائل سلبية للمجتمع.

رعاية وإنتاج البلطجة والانحطاط

وأضافت أن التساهل مع هذه الوقائع يمثل، بحسب تعبيرها، «رعاية وإنتاج البلطجة والانحطاط»، مؤكدة رفضها التغاضي عن هذه الممارسات.

مجلس النواب النائبة أميرة صابر التشهير

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