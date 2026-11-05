رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برعاية أبنائها وخدمة كنائسها بالخارج، شهدت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا رسامة كاهن في رتبة القمصية، خلال صلوات القداس الإلهي بكنيسة الشهيدين مار مينا وأبي سيفين بمدينة كولومب في باريس.

وصلى نيافة الأنبا مارك، أسقف إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، القداس الإلهي بالكنيسة، وعقب صلاة الصلح، قام نيافته برسامة الأب القس صموئيل أمين، كاهن الكنيسة، في رتبة القمصية.

وتأتي هذه الرسامة تقديرًا لخدمة الأب القس صموئيل أمين الكهنوتية، واستمرارًا لمسيرة العطاء والرعاية الروحية لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في فرنسا.