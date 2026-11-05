مصطفى بكري: أنا شخصيا مع الدعم العيني.. ولكن خلونا نجرب الدعم النقدي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه يميل شخصياً إلى استمرار نظام الدعم العيني، لكنه دعا إلى منح تجربة الدعم النقدي فرصة للحكم على مدى نجاحها وقدرتها على تحقيق مصلحة المواطنين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن بعض الدول الأوروبية بدأ سكانها في تخزين المواد الغذائية تحسباً للتداعيات المحتملة للأوضاع الدولية والإقليمية، وما قد تفرضه من تحديات اقتصادية ومعيشية.

انعكاساتها المحتملة على أمن الطاقة

طمأن بكري المواطنين بشأن الأوضاع في مصر، مؤكداً أن البلاد في أمان، رغم التداعيات الخطيرة للتوترات في المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.