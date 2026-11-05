مصطفى بكري عن حاكم الشارقة: مواقفه مساندة لمصر في مختلف الأزمات

أعرب الإعلامي مصطفى بكري عن تقديره واعتزازه بالشيخ الدكتور سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، مشيداً بمواقفه الداعمة لمصر والمصريين، وما قدمه من إسهامات بارزة في دعم المؤسسات العلمية والثقافية والصحية.

وأكد بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشيخ سلطان القاسمي من الشخصيات التي تحمل محبة خاصة لمصر وشعبها، وكان دائماً حاضراً بمواقفه ومساندته لمصر في مختلف الأزمات، مشيراً إلى أن علاقته بمصر ليست مجرد علاقة أخوية، بل تمتد إلى ارتباط تاريخي وثقافي وإنساني، خاصة أنه درس في مصر ويكن لها تقديراً كبيراً.

وأشار إلى دوره في إعادة بناء المجمع العلمي المصري، الذي تعرض للحريق خلال أحداث عام 2011، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس اهتمامه بالحفاظ على التراث العلمي والثقافي المصري.

وأضاف أن بصمات حاكم الشارقة امتدت إلى دعم المستشفيات والجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية، حيث ظل حريصاً على تقديم المساندة والمساهمة في العديد من المشروعات التي تخدم المصريين.