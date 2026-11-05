قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء| الطقس
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري عن حاكم الشارقة: مواقفه مساندة لمصر في مختلف الأزمات

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أعرب الإعلامي مصطفى بكري عن تقديره واعتزازه بالشيخ الدكتور سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، مشيداً بمواقفه الداعمة لمصر والمصريين، وما قدمه من إسهامات بارزة في دعم المؤسسات العلمية والثقافية والصحية.

وأكد بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشيخ سلطان القاسمي من الشخصيات التي تحمل محبة خاصة لمصر وشعبها، وكان دائماً حاضراً بمواقفه ومساندته لمصر في مختلف الأزمات، مشيراً إلى أن علاقته بمصر ليست مجرد علاقة أخوية، بل تمتد إلى ارتباط تاريخي وثقافي وإنساني، خاصة أنه درس في مصر ويكن لها تقديراً كبيراً.

وأشار إلى دوره في إعادة بناء المجمع العلمي المصري، الذي تعرض للحريق خلال أحداث عام 2011، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس اهتمامه بالحفاظ على التراث العلمي والثقافي المصري.

وأضاف أن بصمات حاكم الشارقة امتدت إلى دعم المستشفيات والجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية، حيث ظل حريصاً على تقديم المساندة والمساهمة في العديد من المشروعات التي تخدم المصريين.

مصطفى بكري سلطان القاسمي حاكم الشارقة المؤسسات العلمية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

ترشيحاتنا

وزارة التضامن

«التضامن» تستعرض تجربة «تكافل وكرامة» في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أمام المؤتمر العربي بتونس

مستشفى المقطم

إنجاز طبي تاريخي للتأمين الصحي.. مستشفى المقطم تحصل على ترخيص إجراء عمليات زراعة الكبد

طلاب الجامعات

بتوجيهات قنصوة.. التعليم العالي تطلق سلسلة توعوية لتطوير شخصية طلاب الجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد