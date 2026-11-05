مصطفى بكري: السيسي قائد يشعر بمعاناة الناس ويدرك معنى التضحية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد ينتمي إلى تراب هذا الوطن، ويشعر بمعاناة المواطنين ويدرك جيدًا معنى التضحية، مشيرًا إلى أنه لا يبحث عن مصلحته الشخصية، وإنما يضع مصلحة الوطن والحفاظ على مقدراته في مقدمة اهتماماته.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي يسعى إلى رد الاعتبار للفئات التي عانت من التهميش، وفي مقدمتها أسر الشهداء والمسنون وأصحاب المعاشات، مؤكدًا أهمية الاهتمام بهذه الفئات وتقدير ما قدمته من تضحيات وما تواجهه من تحديات.

التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية

وأضاف أن الرئيس السيسي يدرك حجم الأزمات والتحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية، إلا أنه يواصل بذل الجهد والعمل، ويسخر إمكاناته من أجل مصر والحفاظ على مصالحها ومقدراتها.