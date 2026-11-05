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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يفي بوعده ويحضر عقد قران ابنة الشهيد محمد عياد

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفى بوعده بحضور عقد قران ابنة الشهيد محمد عياد، الذي استشهد عام 2014 أثناء أداء مهامه الوطنية، في مشهد إنساني يعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء وحرصها على رعاية أسرهم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن  الحكاية لا تتوقف عند حضور الرئيس عقد القران، بل تحمل وراءها قصة من الوفاء والاهتمام بأبناء الشهداء، مشيرًا إلى أنه خلال حفل تخرج إحدى دفعات كلية الشرطة عام 2018، عبّرت ابنة الشهيد عن أمنيتها في أن يكون والدها إلى جوارها يوم زفافها، في أمنية مؤثرة جسّدت اشتياقها لوالدها الذي رحل أثناء أداء واجبه الوطني.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي ينظر إلى نفسه باعتباره أبًا لكل أبناء الشهداء، وتحدث في هذا السياق بعبارات إنسانية عميقة، مؤكدًا أنه إذا أتيحت له الفرصة لحضور فرحها فسوف يشاركها هذه المناسبة.

مشهد يحمل رسالة تقدير ووفاء لأسر الشهداء

وأشار بكري إلى أن السنوات مرت، ورغم ما شهدته البلاد من تحديات وأزمات، حرص الرئيس السيسي على الوفاء بوعده، وحضر عقد قران ابنة الشهيد، في مشهد يحمل رسالة تقدير ووفاء لأسر الشهداء، ويؤكد أن تضحياتهم وأبناءهم لم يغيبوا عن الذاكرة الوطنية.

مصطفى بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد قران الشهيد محمد عياد أسر

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