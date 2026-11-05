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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسبب برامج التجسس .. تحذيرات أمنية عاجلة من آبل لمستخدمي أجهزتها

تحذيرات أمنية عاجلة من آبل
تحذيرات أمنية عاجلة من آبل
لمياء الياسين

أصدرت شركة أبل الأمريكية تحذيرات أمنية طارئة لمستخدمي هواتف iPhone في 99 دولة، تنبههم فيها من احتمال استهداف أجهزتهم بهجمات إلكترونية معقدة تقودها "برمجيات تجسس مأجورة"، لتسلط الضوء مجدداً على تصاعد مخاطر أدوات المراقبة الرقمية عالمياً.

فتح تحقيقات عاجلة

وتزامنت هذه الموجة الجديدة مع إعلان السلطات الألمانية عن فتح تحقيقات عاجلة بعد تأكيد تلقي عدد من أعضاء البرلمان الاتحادى  ومسؤولين في الحكومة تلك الإشعارات الأمنية. ورغم أن الشركة لم تكشف رسمياً عن هوية الجهات المهاجمة، إلا أن التقارير أشارت إلى أن التهديد شمل شخصيات عامة وصحفيين ونشطاء، من بينهم صانع أفلام استقصائية في بيروت تعرض سابقاً للاختراق عبر برمجية "Pegasus".

وتكمن الخطورة البالغة لهذه الموجة في اعتمادها على تقنية ثغرات “دون النقر” التي تتيح للمهاجمين اختراق الهاتف والوصول إلى البيانات الحساسة بمجرد معرفة رقم الهاتف أو الحساب المرتبط بالجهاز، دون حاجة لتفاعل الضحية أو قيامه بالضغط على أي روابط.

الإشعارات الرسمية

من جانبه، شدد عملاق التكنولوجيا على أن الإشعارات الرسمية تظهر مباشرة للمستخدمين عند تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي Apple Account وتُرسل كذلك عبر البريد الإلكتروني، مؤكداً أن التحذيرات الحقيقية لا تطلب أبداً الضغط على روابط خارجية، أو تثبيت تطبيقات معينة، أو الكشف عن كلمات المرور ورموز التحقق.

حماية الخصوصية

ولحماية الخصوصية، نصح خبراء الأمن السيبراني والمكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات (BSI) بالتعامل مع هذه التنبيهات بجدية قصوى، مؤكدين ضرورة تحديث نظام التشغيل (iOS) فوراً إلى أحدث إصدار، وتفعيل "وضع الإغلاق"  الذي يوفر طبقة حماية استثنائية ضد الهجمات المتطورة لضمان سلامة البيانات.

تحذيرات أمنية شركة أبل هواتف iPhone هجمات إلكترونية البيانات الحساسة روابط خارجية

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