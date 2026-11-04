رسميًا| شاومي تطلق تحديث HyperOS 4.. هل هاتفك ضمن الدفعة الأولى؟

بدأ رسميًا طرح تحديث HyperOS 4 من شركة شاومي للهواتف والأجهزة اللوحية، حيث أعلنت الشركة عن جدول زمني مكثف لتحديث أجهزتها.

ووفقًا للتقارير الرسمية، من المقرر أن يصل التحديث الجديد إلى 33 جهازًا مؤهلاً في الدفعة الأولى خلال أوائل شهر نوفمبر 2026، وذلك من بين قائمة إجمالية تضم 82 جهازًا ستتلقى النظام الجديد تباعًا.

أبرز الهواتف المستهدفة

تركز شاومي في بداية الإطلاق على هواتفها الرائدة والحديثة لضمان استقرار الأداء، وتضم القائمة:

سلسلة Xiaomi 14 و Xiaomi 13: بجميع إصداراتها (Ultra، Pro، والعادية).

بجميع إصداراتها (Ultra، Pro، والعادية). سلسلة Redmi K70 و Redmi Note 13: والتي تحظى بشعبية جارفة في الفئات المتوسطة والعليا.

والتي تحظى بشعبية جارفة في الفئات المتوسطة والعليا. الأجهزة اللوحية: مثل Xiaomi Pad 6S Pro لتعزيز الإنتاجية.

أهم مميزات وتحديثات HyperOS 4

يأتي تحديث HyperOS 4 ليركز بشكل أساسي على دمج الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء الذاتي للأجهزة من خلال:

ترقيات الذكاء الاصطناعي (HyperMind 2.0): تحسين فهم سلوك المستخدم وسرعة استجابة المساعد الشخصي، وتوليد النصوص والصور محليًا.

(HyperMind 2.0): تحسين فهم سلوك المستخدم وسرعة استجابة المساعد الشخصي، وتوليد النصوص والصور محليًا. تحسين استهلاك الطاقة: إعادة توزيع العمليات داخل المعالج لتقليل استهلاك البطارية بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالإصدار السابق.

إعادة توزيع العمليات داخل المعالج لتقليل استهلاك البطارية بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالإصدار السابق. واجهة مستخدم مرنة : تصميمات حركية (Animations) أكثر سلاسة وتخصيص أعمق لشاشات القفل والأيقونات.

: تصميمات حركية (Animations) أكثر سلاسة وتخصيص أعمق لشاشات القفل والأيقونات. تعزيز الاتصال فائق السرعة بين الهواتف، الساعات الذكية، الأجهزة المنزلية، وسيارات شاومي الكهربائية.

خطة الطرح والخطوات القادمة

بدأ التحديث بالفعل في الوصول إلى المستخدمين داخل الصين عبر الهواء (OTA)، ومن المتوقع أن ينطلق الإصدار العالمي (Global) بعد أسابيع قليلة من استقرار النسخة الأولية.

وتنصح شاومي مستخدميها بإنشاء نسخة احتياطية من بياناتهم قبل الترقية، والتأكد من شحن الهاتف بنسبة لا تقل عن 50% لضمان عملية تثبيت آمنة وخالية من المشاكل.