أبل تجهز تحديثين جديدين لهواتف آيفون.. إليك موعد الإطلاق

تستعد شركة "أبل" لإطلاق تحديثين جديدين لنظام تشغيل هواتف "آيفون" خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعد التحديث الأول صغير وسريع لحل المشاكل الأمنية، بينما يضم التحديث الثاني ميزات منتظرة للذكاء الاصطناعي في الأسواق الصينية.

تحديث سريع لحل الأعطال

وبحسب تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني، كشفت سجلات زوار الموقع عن بدء أبل باختبار التحديث الأول الذي يحمل رقم (iOS 27.2.1). هذا التحديث يعتبر بمثابة صيانة دورية سريعة.

فهو لا يجلب ميزات جديدة تماماً، ولكنه يركز على إصلاح بعض الأعطال التقنية وسد الثغرات الأمنية في النظام.

كما يتضمن التحديث حلولاً مخصصة لمشاكل واجهت مستخدمي هاتف "آيفون ديو" القابل للطي الذي طُرح مؤخراً.

ولم تحدد الشركة موعداً رسمياً لطرح هذا التحديث، لكن التوقعات تشير إلى إتاحته للجميع خلال أسابيع قليلة كحد أقصى.

نسخة تجريبية لدعم الذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، أعلنت أبل عن استعدادها لإطلاق النسخة التجريبية الأولى من التحديث الأكبر (iOS 27.3).

وأوضح التقرير أن هذا التحديث يحمل أخباراً سارة جداً للمستخدمين في الصين، حيث سيفعل هذا التحديث أخيراً بعض ميزات أبل للذكاء الاصطناعي هناك.

شراكة صينية وميزات محدودة

ولتحقيق ذلك، عقدت أبل شراكة ذكية مع شركة "علي بابا" الصينية لدمج مساعدها الذكي "Qwen" داخل النظام.

وبفضل هذا التحديث، سيتمكن حاملو هواتف "آيفون 15 برو" وما بعدها في الصين من استخدام أدوات تنقيح الصور، وتلخيص الإشعارات، والترجمة الفورية.

ورغم ذلك، أكدت أبل أن بعض الميزات المتطورة، مثل المساعد الصوتي "سيري" المحدث، لن تتوفر في الصين خلال هذا التحديث، حيث لا تزال الشركة تنتظر الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة لتشغيلها بالكامل.