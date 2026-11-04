تسريبات مصورة.. كيف سيتفوق هاتف جالاكسي S27 ألترا الجديد على الآيفون؟

أظهرت تسريبات مصورة جديدة تكشف عن التصميم النهائي لهاتف "سامسونج جالاكسي إس 27 ألترا" (Galaxy S27 Ultra) المنتظر.

وتُظهر هذه التسريبات كيف قامت الشركة بتعديل شكل الهاتف، خاصة من الخلف، لينافس بقوة هواتف "آيفون 18 برو" و"جوجل بيكسل 11 برو".

كاميرات خلفية بتصميم أذكى

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد أثوريتي" التقني، تم بناء "هيكل تجريبي" (Dummy) للهاتف الجديد بناءً على ملفات التصميم الهندسية المسربة الخاصة بالشركة.

وأبرز ما يميز هذا التصميم هو تغيير مكان الكاميرات الخلفية ورفعها لأعلى قليلاً.

يعد هذا التغيير البسيط له فائدة عملية كبيرة جداً؛ فهو يوفر مساحة أكبر في ظهر الهاتف لتثبيت الشواحن المغناطيسية (مثل تقنية ماج سيف في الآيفون) والبطاريات الإضافية بسهولة، دون أن تصطدم بالكاميرات كما كان يحدث في الإصدار السابق (S26 ألترا).

مقارنة مع الآيفون وهواتف العام الماضي

وأوضح التقرير أن التصميم الجديد للكاميرات يجعل ظهر الهاتف مشابهاً لترتيب كاميرات "آيفون 18 برو".

وفيما يخص الحجم، لن يختلف الهاتف الجديد كثيراً عن النسخة الحالية (S26 ألترا)، حيث ستزيد أبعاده بمليمترات بسيطة جداً لا تكاد تُلاحظ.

كما أكدت الصور المسربة أن سامسونج ستحتفظ بمكان "القلم الذكي" (S Pen) المعتاد في أسفل الهاتف.

تغييرات في عدسات التصوير والجرابات

وأشارت تسريبات أخرى أوردها الموقع، إلى أن سامسونج قد تستغني عن عدسة التقريب (3x)، لتكتفي بثلاث كاميرات فقط: كاميرا أساسية جبارة بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة واسعة جداً بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب (5x) بدقة 50 ميجابكسل.

ونبّه الخبراء إلى أن هذا التغيير في مكان الكاميرات يعني أن "جرابات" (Cases) الإصدار القديم لن تناسب الهاتف الجديد، وسيحتاج المستخدمون لشراء ملحقات جديدة تناسب التصميم المعدل.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج رسمياً عن هذه السلسلة أوائل عام 2027.