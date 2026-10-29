سامسونج في مأزق بسبب Galaxy S26.. وتغيير مفاجئ قد يقلب مستقبل سلسلة Galaxy S27

رغم الإقبال الذي حققته سلسلة Galaxy S26 في الأسواق، لم تنجح أحدث هواتف سامسونج الرائدة في إعادة قطاع الهواتف المحمولة إلى تحقيق الأرباح، إذ كشفت النتائج المالية للربع الثالث من عام 2026 عن استمرار الخسائر للربع الثاني على التوالي، في وقت يواصل فيه قطاع أشباه الموصلات تحقيق مكاسب قوية بدعم من الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

سامسونج تسجل خسائر جديدة في قطاع الهواتف

سجل قطاع تجربة الأجهزة المحمولة والشبكات MX، في سامسونج خسارة تشغيلية بلغت 600 مليار وون كوري، بما يعادل نحو 448 مليون دولار، خلال الربع الثالث من عام 2026، رغم تحقيق إيرادات بلغت 37.7 تريليون وون، أو ما يعادل 28.1 مليار دولار.

وتأتي هذه النتائج بعد خسارة تشغيلية بلغت 700 مليار وون كوري خلال الربع الثاني من العام، عندما سجل القطاع إيرادات بقيمة 33.2 تريليون وون، ما يشير إلى تحسن محدود في حجم الخسائر، دون عودة القطاع إلى الربحية حتى الآن.

ويختلف الأداء الحالي عن نتائج العام الماضي، عندما حقق قطاع الهواتف المحمولة أرباحا بلغت 3.6 تريليون وون (ما يعادل 2.7 مليار دولار) خلال الربع الثالث، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الشركة في سوق الهواتف الذكية.

Galaxy S27

خصومات مرتقبة على هواتف Galaxy S26 وGalaxy Z Fold 8



تستعد سامسونج لتعزيز مبيعات هواتفها خلال موسم التسوق في نهاية العام، من خلال الاعتماد على عروض وخصومات مؤقتة أكثر قوة على أجهزتها الرائدة، بما يشمل سلسلة Galaxy S26 وهواتف Galaxy Z Fold 8، بالتزامن مع موسم الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني.

وتستهدف الشركة الاستفادة من زيادة الإقبال على الشراء خلال هذه الفترة لدعم مبيعاتها، دون أن يعني ذلك بالضرورة إجراء تخفيضات دائمة على أسعار الهواتف.

كما تعتزم سامسونج تطوير تشكيلة منتجاتها خلال عام 2027، مع التركيز على تقديم هواتف رائدة توفر تجارب وميزات مختلفة تناسب احتياجات شرائح متعددة من المستخدمين.

وفي هذا الإطار، تشير التوقعات إلى احتمال انضمام إصدار Galaxy S27 Pro إلى سلسلة Galaxy S27 المقبلة، إلى جانب الطرازات الأساسية وPlus وUltra، إلا أن الشركة لم تعلن رسميًا عن هذه الخطوة حتى الآن.

وتحدثت سامسونج أيضا عن خطط لمواصلة الابتكار في مكونات الأجهزة وتصميماتها، ما يفتح المجال أمام تطوير أشكال جديدة للهواتف، بما في ذلك الأجهزة القابلة للتمدد أو الانزلاق، دون وجود تأكيد رسمي على موعد طرح أي منها.

رقائق الذكاء الاصطناعي تدعم نتائج سامسونج



في المقابل، يواصل قطاع حلول الأجهزة (DS)، المسؤول عن أعمال أشباه الموصلات والذاكرة، الاستفادة من النمو المتزايد في الطلب على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، سجل القطاع أرباحا بلغت 106.5 تريليون وون كوري خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ89.2 تريليون وون خلال الربع الثاني، ونحو 7 تريليونات وون في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع التقرير هذا الأداء إلى زيادة التركيز على منتجات الذاكرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع أسعار الرقائق المستخدمة في مختلف التطبيقات.

ويبرز هذا التباين اعتماد نتائج سامسونج على الأداء القوي لقطاع أشباه الموصلات، في وقت يواجه فيه قطاع الهواتف المحمولة تحديات تؤثر على قدرته على تحقيق الأرباح، رغم استمرار الشركة في طرح أجيال جديدة من أجهزتها الرائدة.