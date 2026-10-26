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سامسونج تكشف رسميا عن قائمة هواتف Galaxy المؤهلة لتحديث أندرويد 17
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف رسميا عن قائمة هواتف Galaxy المؤهلة لتحديث أندرويد 17

هواتف Galaxy
هواتف Galaxy
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة سامسونج، عن قائمة تضم مجموعة من هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية المؤهلة للحصول على تحديث One UI 9 المبني على نظام أندرويد 17، مع تحديد جدول زمني مبدئي لوصول التحديث إلى الأجهزة المشمولة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026.

وكانت سامسونج قد بدأت طرح واجهة One UI 9 مع سلسلة Galaxy S26 في سبتمبر الماضي، قبل توسيع نطاق التحديث ليشمل عددا من هواتف Galaxy التي أطلقت في الأجيال السابقة.

وتكشف القائمة الجديدة عن خطط الشركة لتوسيع نطاق التحديث ليشمل هواتف رائدة وأجهزة قابلة للطي وهواتف متوسطة الفئة، إلى جانب مجموعة من الأجهزة اللوحية.

 

قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لتحديث أندرويد 17

نشرت شركة سامسونج القائمة الرسمية للأجهزة المستهدفة بالتحديث، مع الإشارة إلى أن المواعيد المذكورة تخص السوق اليابانية، ولا تمثل بالضرورة جدول الطرح في بقية الدول.

وتشمل القائمة الأجهزة التالية:

سلسلة Galaxy S

Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra.
Galaxy S25 وGalaxy S25 Ultra.
Galaxy S24 وGalaxy S24 Ultra.
Galaxy S24 FE.
Galaxy S23 وGalaxy S23 Ultra.


الهواتف القابلة للطي

Galaxy Z Fold 7.
Galaxy Z Flip 7.
Galaxy Z Fold 6.
Galaxy Z Flip 6.
Galaxy Z Fold 5.
Galaxy Z Flip 5.


هواتف Galaxy A

Galaxy A57.
Galaxy A55.
Galaxy A54.
Galaxy A36.
Galaxy A25.


الأجهزة اللوحية Galaxy Tab

Galaxy Tab S11 وGalaxy Tab S11 Ultra.
Galaxy Tab S10 وGalaxy Tab S10+ وGalaxy Tab S10 Ultra.
Galaxy Tab S10 FE وGalaxy Tab S10 FE+.
Galaxy Tab S10 Lite.
Galaxy Tab S9 وGalaxy Tab S9+ وGalaxy Tab S9 Ultra.
Galaxy Tab S9 FE وGalaxy Tab S9 FE+.
Galaxy Tab S6 Lite إصدار 2024.
Galaxy Tab A11.
Galaxy Tab A11+ بإصدار 5G.
Galaxy Tab Active 5 Pro.

هواتف Galaxy


موعد وصول تحديث One UI 9 إلى هواتف Galaxy

وفقا للجدول الذي نشرته شركة سامسونج، من المقرر إتاحة التحديث للأجهزة المدرجة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026 في اليابان.

أما في الأسواق العالمية، فمن المتوقع أن يستمر طرح التحديث بعد ذلك وفقا للمنطقة وطراز الجهاز، مع احتمال امتداد وصوله إلى بعض الهواتف الاقتصادية والأجهزة الأقل أولوية حتى ديسمبر 2026 ويناير 2027.

ولا يعني إدراج جهاز في القائمة اليابانية بالضرورة حصوله على التحديث في التاريخ نفسه داخل جميع الأسواق، إذ تختلف مواعيد الإطلاق عادة بحسب المنطقة وشركة الاتصالات والطراز.

 

هل تشمل القائمة جميع هواتف سامسونج المؤهلة؟

القائمة المنشورة ليست نهائية، إذ تغيب عنها بعض الطرازات، من بينها إصدارات Plus لبعض هواتف Galaxy S الحديثة، إلى جانب عدد من هواتف Galaxy A وأجهزة أخرى تختلف حسب الأسواق.

وبالتالي، لا يعني عدم ظهور هاتف معين في القائمة أنه لن يحصل على تحديث أندرويد 17، فقد تضيف سامسونج أجهزة أخرى ضمن جداول الطرح الخاصة بمناطق مختلفة.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل مع استمرار طرح One UI 9 عالميا، بما في ذلك المواعيد المحددة لكل جهاز وسوق، وهو ما سيحسم الجدول الزمني الفعلي لوصول التحديث إلى مستخدمي هواتف Galaxy حول العالم.

هواتف Galaxy أندرويد 17 سامسونج هواتف Galaxy A تحديث One UI 9

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