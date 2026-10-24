هاتف سامسونج القابل للطي الجديد يقترب.. تصميم فاخر وكاميرات ثلاثية تكشفها التسريبات

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy W27 في 29 أكتوبر الجاري، وفقا لتسريب حديث كشف عنه المسرب الشهير Ice Universe، في خطوة تأتي ضمن تقليد الشركة السنوي المتمثل في طرح إصدارات مخصصة للسوق الصينية من هواتفها القابلة للطي.



وبحسب التسريب، فإن الهاتف الظاهر في الصور هو Galaxy W27، الذي يتوقع أن يكون نسخة معاد تسميتها من أحد هواتف سامسونج الرائدة القابلة للطي لهذا العام، مع تصميم مميز يجمع بين الظهر الأزرق اللامع واللمسات الذهبية المحيطة بوحدة الكاميرات الخلفية الثلاثية.

نسخة صينية بتصميم ومواصفات رائدة

اعتادت سامسونج إطلاق إصدارات خاصة من سلسلة Galaxy W موجهة حصريا إلى السوق الصينية، إذ تأتي هذه الأجهزة عادة بتصميمات أكثر تميزا وتغليف فاخر، لكنها تعتمد في الأساس على هواتف الشركة الرائدة القابلة للطي، مع تغييرات في الاسم وبعض التفاصيل الخارجية.

وكان هاتف Galaxy Z Fold 6 Special Edition، الذي أطلق في عام 2024، استثناء نسبيا من هذا النهج، بعدما حصل على نطاق طرح أوسع، ومهد لبعض التغييرات الكبيرة التي قدمتها سامسونج لاحقا في Galaxy Z Fold 7.

أما في عام 2026، فتشير التسريبات إلى أن Galaxy W27 سيعتمد على مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra، مع توافق واضح في التصميم، بحسب المعلومات المتداولة حتى الآن.

Galaxy W27

لماذا لم تعتمد سامسونج على الإصدار القياسي؟

رغم أن إطلاق نسخة جديدة من سلسلة Galaxy W لا يمثل مفاجأة كبيرة، فإن اختيار Galaxy Z Fold 8 Ultra أساسا للهاتف الجديد يثير بعض التساؤلات، خاصة أن الإصدار القياسي Galaxy Z Fold 8 يأتي بتصميم أعرض جديد يعتقد أنه يحظى باهتمام المستهلكين.

ولا تقتصر المنافسة في فئة الهواتف القابلة للطي ذات التصميم العريض على سامسونج، إذ تقدم شاومي بدورها هاتفا قابلا للطي بتصميم مشابه، بينما تمتلك هواوي خبرة ممتدة في تطوير هذه الفئة من الأجهزة.

ومن المنتظر أن تكشف سامسونج عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهاتف Galaxy W27 خلال الأيام المقبلة، مع ترقب تأكيد مواصفاته النهائية وموعد طرحه رسميا في السوق الصينية.