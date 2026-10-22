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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بدلا من مراقبة صحتك تحرق معصمك.. شكاوى مقلقة تطال ساعة سامسونج الذكية

ساعة سامسونج
ساعة سامسونج
شيماء عبد المنعم

اشتكى عدد من مستخدمي ساعات سامسونج الذكية من تعرض معاصمهم لحروق وتهيج جلدي بعد ارتداء أجهزتهم، وسط تساؤلات بشأن احتمال ارتفاع حرارة بعض المكونات الداخلية، في مشكلة طالت عدة طرز من سلسلة Galaxy Watch، وفقا لتقارير نشرها موقع Android Authority.

وتشمل الساعات التي وردت بشأنها شكاوى كلا من Galaxy Watch 5 Pro وGalaxy Watch 7 وGalaxy Watch 8 وGalaxy Watch Ultra وGalaxy Watch Ultra 2، دون وجود تفسير مؤكد حتى الآن للأسباب التي تقف وراء هذه الحالات.

Galaxy Watch 5 Pro تتسبب في حرق معصم مستخدم

نشر أحد مستخدمي منصة “ريديت”، تجربة قال فيها إنه استيقظ ليجد أثر حرق على ذراعه بعد النوم مرتديا ساعة Galaxy Watch 5 Pro، وهي عادة اعتاد عليها على مدار نحو ثلاث سنوات.

وأوضح المستخدم أن الساعة كانت مشحونة بالكامل قبل النوم، لكنه وجدها متوقفة تماما عن العمل في الصباح، ولم تعد تستجيب عند محاولة تشغيلها.

أثر حرق على ذراع مستخدم Galaxy Watch 5 Pro

ورجح أن تكون الساعة قد ارتفعت حرارتها بصورة مفرطة خلال الليل، معربا عن استيائه من تعرضه للإصابة بسبب جهاز كان يعتقد أنه آمن للاستخدام، ومطالبا بمعرفة إمكانية استبداله، باعتبار أن العطل الظاهر لم يكن ناتجا عن سوء استخدام من جانبه.

ما سبب الحروق والتهيج الجلدي؟

لم يتضح حتى الآن السبب الدقيق وراء هذه الحالات، لكن العلامات الحمراء التي ظهرت على معاصم بعض المستخدمين أثارت تساؤلات بشأن احتمال ارتفاع حرارة المستشعرات الملامسة للجلد، أو وجود مشكلة في البطارية أو الإضاءة المستخدمة في مستشعر BioActive.

ومع ذلك، لا تعني كل العلامات الجلدية بالضرورة حدوث حروق؛ فقد تنتج التهيجات أيضا عن التعرق أو الاحتكاك أو التهاب الجلد التماسي. أما ظهور البثور، فقد يشير إلى حدوث حرق فعلي، ويستدعي تقييما طبيا.

هل تستطيع أنظمة الحماية منع ارتفاع الحرارة؟

تتضمن الأجهزة القابلة للارتداء أنظمة حماية حرارية، تهدف إلى الحد من أداء الجهاز لتقليل الحرارة أو إيقاف تشغيله عندما تتجاوز درجات الحرارة مستويات معينة، لكن وجود هذه الأنظمة لا يعني استحالة حدوث أعطال.

ولا تقتصر الشكاوى على ساعات سامسونج، إذ أشار التقرير إلى شكاوى من بعض مستخدمي ساعات آبل بشأن تهيجات جلدية بعد ارتداء أجهزتهم أيضا.

وحتى تتضح أسباب هذه الحالات، ينصح بالتوقف عن ارتداء الساعة إذا أصبحت ساخنة بصورة غير طبيعية أو تسببت في ألم أو احمرار، وعدم إعادة استخدامها قبل فحصها، كما ينبغي طلب الرعاية الطبية عند ظهور بثور أو حروق واضحة.

ساعات سامسونج Galaxy Watch 5 Pro حروق ساعات سامسونج حروق المعصم

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