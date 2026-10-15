قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة مفاوضات الزمالك مع جوزيه جوميز.. أحمد حسن يكشف التفاصيل
تطبيقات شهيرة في هاتفك تدمر البطارية وتتجسس عليك بصمت
بعد 6 سنوات على رحيله.. عمرو محمود ياسين ينشر فيديو نادرًا لوالده ورسالة هزت مشاعر جمهوره
الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل محل بالهرم
تحديد موعد وصول معتمد جمال للزمالك في رواندا استعدادا للقاء الجيش بدوري الأبطال
127 مليون شيكل.. الوزراء الإسرائيلي يكشف تكلفة تأمين مقار إقامة نتنياهو
الأرصاد:منخفض جوي يجلب أمطارا متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية غدا..واضطراب الملاحة بالمتوسط
ارتفاع البانيه بالأسواق.. أسعار الدواجن اليوم الخميس
الدولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك
ضبط صانعة محتوى بالهرم نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة
وزير المالية: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى4.7%؜ خلال عام 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سر مخفي في هاتف سامسونج.. كيف تحمي تطبيقاتك الحساسة بدون برامج؟

كيف تحمي تطبيقاتك الحساسة بدون برامج؟
كيف تحمي تطبيقاتك الحساسة بدون برامج؟
لمياء الياسين

لحماية خصوصيتك ومنع المتطفلين من إمكانية العبث ببياناتك، تتيح لك الهواتف ميزة ذكية وأصلية إمكانية غلق التطبيقات الحساسة وذلك دون الحاجة لإمكانية تحميل برامج خارجية.
تعتمد الهواتف الحديثة من سامسونج على نظام حماية القوي "المجلد الآمن" ، المدعوم بمنصة الأمان العالية Samsung Knox. تتيح لك هذه الميزة عزل تطبيقاتك وصورك وملفاتك الشخصية داخل مساحة مشفرة تماماً لا يمكن لأحد غيرك الوصول إليها.

 كيفية تأمين هاتفك لقفل تطبيقاتك؟

للبدء في تأمين هاتفك، اتبع الخطوات السريعة التالية:
1. افتح الإعدادات : انتقل إلى قائمة النظام على هاتفك.
2. اختر الأمان والخصوصية وابحث عن خيار "المجلد الآمن" واضغط عليه.
3. تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب سامسونج الخاص بك، ثم وافق على الشروط.
4. تحديد نوع القفل: اختر الطريقة المفضلة لحماية المجلد، سواء عبر رمز PIN، أو نمط (Pattern)، أو كلمة مرور قوية، بجانب تفعيل بصمة الإصبع لزيادة الأمان والسرعة.
5. إضافة التطبيقات: بمجرد إنشاء المجلد، اضغط على زر "+" داخله، واختَر التطبيقات التي تريد قفلها (مثل واتساب، المعرض، أو التطبيقات البنكية).

كيف تحمي تطبيقاتك الحساسة بدون برامج؟

 حيل إضافية لتمويه المتطفلين

لزيادة مستويات الخصوصية، تتيح لك  تغيير اسم وأيقونة "المجلد الآمن" ليظهر على شاشتك الرئيسية كأنه تطبيق عادي جداً (مثل تطبيق للطقس أو الحاسبة)، مما يبعد الشبهات تماماً عن ملفاتك السرية. كما يمكنك إخفاء المجلد بالكامل من شاشة التطبيقات، وإظهاره فقط عبر سحب لوحة الإعدادات السريعة علوية الشاشة.
إذا كان هاتفك يعمل بإصدار قديم لا يدعم هذه الميزة، يمكنك الاعتماد على تطبيقات موثوقة من متجر Google Play Store مثل تطبيق AppLock الشهير لحظر الوصول غير المصرح به بنقرة واحدة.

الهواتف الحديثة منع المتطفلين رمز PIN التطبيقات البنكية شاشة التطبيقات تطبيق AppLock متجر Google Play Store غلق التطبيقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

الزمالك

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

وسام ابوعلي

مصطفى يونس يفجر مفاجأة: الأهلي باع وسام أبو علي رغمًا عنه

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

الاهلي والزمالك

جمال عبدالحميد: عندي معلومة أن الفار كان معطلًا في مباراة القمة

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك بالزي البديل أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

أحمد شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل بشأن تقنية الفيديو في مباراة القمة.. ويوضح حقيقة العقوبات المنتظرة

أحمد شوبير

شوبير: صن داونز القوة العظمى في أفريقيا حاليًا.. والأهلي راجع لعرش القارة

بالصور

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد