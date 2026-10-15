سر مخفي في هاتف سامسونج.. كيف تحمي تطبيقاتك الحساسة بدون برامج؟

لحماية خصوصيتك ومنع المتطفلين من إمكانية العبث ببياناتك، تتيح لك الهواتف ميزة ذكية وأصلية إمكانية غلق التطبيقات الحساسة وذلك دون الحاجة لإمكانية تحميل برامج خارجية.

تعتمد الهواتف الحديثة من سامسونج على نظام حماية القوي "المجلد الآمن" ، المدعوم بمنصة الأمان العالية Samsung Knox. تتيح لك هذه الميزة عزل تطبيقاتك وصورك وملفاتك الشخصية داخل مساحة مشفرة تماماً لا يمكن لأحد غيرك الوصول إليها.

كيفية تأمين هاتفك لقفل تطبيقاتك؟

للبدء في تأمين هاتفك، اتبع الخطوات السريعة التالية:

1. افتح الإعدادات : انتقل إلى قائمة النظام على هاتفك.

2. اختر الأمان والخصوصية وابحث عن خيار "المجلد الآمن" واضغط عليه.

3. تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب سامسونج الخاص بك، ثم وافق على الشروط.

4. تحديد نوع القفل: اختر الطريقة المفضلة لحماية المجلد، سواء عبر رمز PIN، أو نمط (Pattern)، أو كلمة مرور قوية، بجانب تفعيل بصمة الإصبع لزيادة الأمان والسرعة.

5. إضافة التطبيقات: بمجرد إنشاء المجلد، اضغط على زر "+" داخله، واختَر التطبيقات التي تريد قفلها (مثل واتساب، المعرض، أو التطبيقات البنكية).

كيف تحمي تطبيقاتك الحساسة بدون برامج؟

حيل إضافية لتمويه المتطفلين

لزيادة مستويات الخصوصية، تتيح لك تغيير اسم وأيقونة "المجلد الآمن" ليظهر على شاشتك الرئيسية كأنه تطبيق عادي جداً (مثل تطبيق للطقس أو الحاسبة)، مما يبعد الشبهات تماماً عن ملفاتك السرية. كما يمكنك إخفاء المجلد بالكامل من شاشة التطبيقات، وإظهاره فقط عبر سحب لوحة الإعدادات السريعة علوية الشاشة.

إذا كان هاتفك يعمل بإصدار قديم لا يدعم هذه الميزة، يمكنك الاعتماد على تطبيقات موثوقة من متجر Google Play Store مثل تطبيق AppLock الشهير لحظر الوصول غير المصرح به بنقرة واحدة.