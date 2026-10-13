سقط الماء على هاتفك؟.. أخطاء شائعة قد تدمره وخطوات سريعة لإنقاذه

يتعرض الكثير منا سقوط الهاتف في الماء، وفي تلك اللحظة الحرجة، يتصرف الأغلبية بدافع الذعر، مما يدفعهم لارتكاب أخطاء شائعة قد تؤدي إلى تلف الهاتف نهائيًا بدلًا من إنقاذه.

أخطاء شائعة قاتلة

الخطأ الأول : تعد أبرز هذه الأخطاء هو اللجوء إلى خدعة الأرز التقليدية إلا أن الدراسات التقنية قد أثبتت إلى أن نشا الأرز قد يترك غبارًا دقيقًا داخل الهاتف قد يتكتل هذا الغبار مع الرطوبة ويدمر اللوحة الأم.

الخطأ الثاني: فهو استخدام مجفف الشعر (السيشوار)، إذ إن حرارته العالية قد تذيب المكونات الداخلية، وضغط الهواء قد يقوم بدفع الماء إلى عمق أجزاء الهاتف وذلك بدلاً من تجفيفه.

الخطأ الثالث : يرتكب البعض خطأً فادحًا بمحاولة هز الهاتف بعنف، وهو ما ينشر قطرات الماء في مساحات أكبر بالداخل.

خطة الإنقاذ السريعة

إذا تعرض هاتفك للبلل، اتبع هذه الخطوات الفورية والمجربة لتقليل الأضرار:

الإيقاف الفوري: أغلق الهاتف تمامًا ولا تحاول تشغيله أو اختباره، لمنع حدوث ماس كهربائي.

تفكيك الملحقات: انزع غطاء الحماية (الجراب)، وأخرج شريحة الاتصال (SIM) وبطاقة الذاكرة، وإذا كانت البطارية قابلة للإزالة، انزعها فورًا.

التجفيف الخارجي: استخدم منشفة قطنية ناعمة أو ورق تجفيف لامتصاص السوائل من الهيكل الخارجي والمنافذ برفق.

التجفيف الذكي: ضع الهاتف في بيئة جافة وبها تهوية متجددة، ويفضل وضعه في صندوق مغلق مع أكياس السيليكا (التي تأتي غالبًا مع الأحذية أو الأجهزة الجديدة) لأنها تمتص الرطوبة بكفاءة تفوق الأرز بمراحل.

اترك الهاتف: أخيرًا، اترك الهاتف ليجف تمامًا لمدة لا تقل عن 24 إلى 48 ساعة قبل محاولة تشغيله. وفي حال كان السقوط في ماء مالح أو عصير، يُنصح بمسحه أولًا بقطعة قماش مبللة قليلًا بماء عذب (وهو مغلق)، ثم التوجه فورًا إلى مركز صيانة معتمد لتنظيفه احترافيًا.