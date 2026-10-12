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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أزمة في هواتف سامسونج بسبب تحديث One UI 9.. والشركة تتدخل للحل

One UI 9
One UI 9
احمد الشريف

سيطرت حالة من الإحباط على عدد كبير من مستخدمي هواتف "سامسونج" مؤخرًا؛ بسبب المشاكل التقنية التي ظهرت بعد تحميل التحديث الجديد "One UI 9"، رغم المؤشرات الإيجابية بقرب انتهاء الأزمة.

سر الغضب من تحديث سامسونج

وبحسب تقرير نشره موقع "فون أرينا" التقني، لا يزال الكثير من مالكي هواتف جالاكسي غير راضين عن أداء أجهزتهم، والسبب الأساسي هو التحديث الجديد "One UI 9"، وهو ببساطة البرنامج الرئيسي الذي يغير شكل الأيقونات ويتحكم في طريقة عمل الهاتف. 

وتفاجأ المستخدمون بظهور أخطاء مزعجة تعرقل استخدامهم اليومي، مثل التوقف المفاجئ لبعض التطبيقات واستهلاك شحن البطارية بسرعة كبيرة جداً مقارنة بالسابق.

شكل جديد يربك المستخدمين

وأوضح التقرير أن الشكاوى لم تقتصر على مشاكل البطارية أو البطء، بل شملت التصميم الجديد نفسه، فقد أجرت سامسونج تغييرات كبيرة على شكل الشاشة وقوائم الإعدادات لتحديث مظهر الهاتف بالكامل. 

وأربك هذا التغيير المفاجئ بعض المستخدمين العاديين؛ حيث وجدوا صعوبة في الوصول لأدواتهم المعتادة بسرعة، مما زاد من شعورهم بالانزعاج وعدم الرضا عن هذه النسخة.

تحسن تدريجي وحلول في الطريق

ورغم هذه البداية المتعثرة، حمل التقرير أخباراً مبشرة تؤكد أن الوضع بدأ يتحسن بشكل ملحوظ في الساعات الأخيرة، فقد استجابت سامسونج سريعاً لهذه الشكاوى، وبدأت في إرسال إصلاحات برمجية سريعة عبر الإنترنت. 

وتشمل هذه الإصلاحات، ملفات صغيرة تقوم بضبط النظام ومعالجة الأخطاء تلقائياً. 

وبفضل هذه التحركات السريعة؛ بدأت الهواتف تعود للعمل بسلاسة واستقرارا تاما؛ مما يمهد لإنهاء هذه الأزمة تماماً خلال الأيام القليلة المقبلة ليحصل الجميع على تجربة استخدام مريحة.

سامسونج One UI 9 هواتف جالاكسي هواتف سامسونج

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