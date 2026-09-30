تحديث One UI 9 المستقر يصل رسمياً لهواتف سامسونج جلاكسي S25

بدأت شركة «سامسونج» إطلاق التحديث النهائي والمستقر لواجهتها الجديدة «One UI 9» المبنية على أندرويد 17.

ووصلت هذه التحديثات البرمجية المنتظرة لهواتف الجيل السابق بعد أيام قليلة من إتاحتها لهواتف «S26».

تحديث One UI 9

وفقاً لتقرير نشره موقع GSMArenaK، انطلقت النسخة النهائية رسمياً في كوريا الجنوبية، حيث تشمل التحديثات الجديدة هواتف «جلاكسي S25» و«S25 بلس» و«S25 ألترا» بالكامل.

كما انضم الهاتفان القابلان للطي «جلاكسي Z Fold7» و«Z Flip7» إلى قائمة الأجهزة المحدثة.

وتلقى المستخدمون العاديون إشعارات التحميل، دون اشتراط اشتراكهم المسبق في برامج التجارب السابقة.

حجم التنزيل

يبلغ حجم ملف التحديث لهواتف «S25» نحو 3.9 جيجابايت، بحسب المسرب التقني «تارون فاتس».

ويصل الحجم لنصف جيجابايت فقط لمن كانوا يشاركون في النسخة التجريبية على أجهزة الطي.

ومن المنتظر وصول التحديث إلى الولايات المتحدة وباقي الأسواق خلال الأسبوع القادم.

وفي المقابل، تأجل وصول النظام لهواتف «جلاكسي S23» إلى وقت لاحق من العام الجاري.