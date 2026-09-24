التحديث يصل رسميا للمستخدمين.. سامسونج تبدأ طرح One UI 9 لسلسلة Galaxy S26

أعلنت سامسونج إلكترونيكس عن توسيع نطاق تحديث One UI 9 لتشمل المزيد من أجهزة جالاكسي، حيث بدأ طرحها اليوم مع هواتف جالاكسي S26 وS26+ وS26 Ultra. بعد ظهورها الأول على هواتف جالاكسي Z Fold8 Ultra وFold8 وFlip8، تُقدّم One UI 9 تجربة استخدام أسهل وأكثر سلاسة على مختلف أحجام الهواتف، بالإضافة إلى تحسينات في الذكاء الاصطناعي من جالاكسي، مما يجعلها أكثر ثراءً وتخصيصًا وفائدة.

تساعد الميزات الجديدة المستخدمين على التقاط الصور وتخصيصها وإدارتها ويقدم تحديث One UI 9 طرقًا جديدة للحفاظ على تركيز المستخدمين، وتخصيص المعلومات التي يراها المستخدمون كل يوم، وإدارة رعاية الأجهزة بسهولة أكبر.

يتتبع تطبيق My FanCam 2 تلقائيًا الشخص المُختار في الفيديو المُسجل ويُبقيه في مركز الصورة، مع إعادة ضبط إطار اللقطات بذكاء مع حركة المشهد.

محتوى جاهز للنشر

يمكّن هذا المستخدمين من تحويل اللحظات الديناميكية إلى محتوى جاهز للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأقل قدر من التحرير اليدوي.

سواءً كان ذلك أداءً لطفل، أو صديقًا على حلبة الرقص، أو لحظة مثيرة خلال حدث رياضي، يُمكن للمستخدمين التركيز فورًا على الشخص الذي يرغبون برؤيته.

تساعد البطاقات الجديدة القابلة للتعديل والإنشاء في تطبيق Now Brief 3 المستخدمين على اختيار ما يظهر في ملخصاتهم اليومية. يمكن للمستخدمين إنشاء بطاقات تشمل الصحة والطقس والفيديوهات، ليعكس ملخصهم اليومي المعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لهم.

ويوفر تطبيق الضمان والرعاية

على الجانب الآخر يعتمد تحديث One UI 9 على إكمال المهام اليومية بخطوات أقل، مع اقتراحات مدركة للسياق، ومطالبات إبداعية في الوقت المناسب، وتحسينات في الترجمة والمسح الضوئي والتسجيل.

تحديد المشكلات المحتملة

تعزيز الأمن والخصوصية يساعد المستخدمين على البقاء على اطلاع والتحكم

يواصل نظام One UI 9 نهج سامسونج في مجال الأمن والخصوصية، حيث يدمج الشفافية والاختيار والتحكم في تجربة المستخدم. وتساعد التحديثات الأخيرة المستخدمين على فهم أفضل للحالات التي قد تتطلب اهتمامهم، وتسهل عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

على الجانب الآخر يقدم تطبيق "موجز الأمان" تحديثات أمنية وخصوصية رئيسية مثل التنبيهات المتعلقة بالبرامج الضارة والتطبيقات من مصادر غير معروفة والأذونات غير الضرورية إلى تطبيق "موجز الآن"، مما يساعد المستخدمين على تحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر وتحديد متى يكون اتخاذ إجراء ضروريًا.

ميزة تنبيهات الخصوصية

تستخدم ميزة تنبيهات الخصوصية 7 الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز لتحديد مخاطر الخصوصية المحتملة، بما في ذلك المحاولات غير الضرورية للوصول إلى الأذونات في الخلفية، مما يمنح المستخدمين وعيًا أكبر بكيفية الوصول إلى معلوماتهم.

تتوسع ميزة الكشف عن عمليات الاحتيال لتشمل 8 دولًا ولغات إضافية ، مما يوفر الحماية من المكالمات الاحتيالية المحتملة لمزيد من مستخدمي Galaxy في الأسواق المدعومة.

