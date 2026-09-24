قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب نقص التمويل.. الأغذية العالمي يحذر من تقليص مساعداته في السودان واليمن
رئيس الوزراء: مواقف مصر تجاه القضايا الإقليمية ثابتة وراسخة ولا تتغير
طوق نجاة.. عالم مصري يطور تقنية جديدة لتدمير الخلايا السرطانية بالجسم
محمد أضا يكشف مفاجأة في الزمالك خاصة بالقسط الأول من صفقة حسام عبد المجيد
وزير الخارجية ونظيره النرويجي يبحثان تعزيز التعاون وتطورات القضية الفلسطينية
بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل
وكيل حسام عبد المجيد: لا توجد شروط جزائية تمنعه من اللعب لأي نادي في مصر
وفاة عسكرية أمريكية في قطر ترفع حصيلة قتلى حرب إيران المعلنة إلى 19
إعلامي ينفرد بتفاصيل تحقيق سري في الزمالك بسبب تسريب تفاصيل صفقة بيزيرا
استقبال حافل بالورود والألحان .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لكنائس العبور ورسالته لشعب الكنيسة .. صور
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني يبحثان التطورات بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار
البابا تواضروس يستكمل «قوانين روحية للحياة» .. ويؤكد: الصليب علامة الحب الكامل .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ذكاء هاتفك قد يصبح أسرع 3 مرات.. نظام جديد يغير قواعد اللعبة

نظام جديد يغير قواعد اللعبة
نظام جديد يغير قواعد اللعبة
شيماء عبد المنعم

قد يصبح الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية أسرع بشكل ملحوظ، مع تقليل اعتماده على الخوادم السحابية، بفضل نظام جديد طوره باحثون في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST.

ويحمل النظام اسم CURE، اختصارا لـ Cumulative Knowledge Reuse، أي إعادة استخدام المعرفة التراكمية، ويتيح النظام لنموذج ذكاء اصطناعي صغير يعمل مباشرة على الهاتف الاحتفاظ بإجابات حصل عليها سابقا من نموذج أكبر يعمل على خادم، ثم إعادة استخدامها عند مواجهة مهام مشابهة.

وبحسب نتائج الباحثين، ساهمت هذه الطريقة في خفض عدد مرات الاتصال بالخوادم بنسبة 55.61%، مع الحفاظ على مستوى دقة قريب من ذلك الذي يتحقق عند إرسال جميع المهام إلى السحابة.

كيف يوفر CURE على الهاتف الاتصال بالخادم؟


تعتمد الهواتف عادة على نماذج ذكاء اصطناعي صغيرة وخفيفة بسبب محدودية قدراتها الحاسوبية وسعة الذاكرة. 

وتستطيع هذه النماذج تنفيذ المهام البسيطة بسرعة، لكنها قد تواجه صعوبة عند التعامل مع صور معقدة أو حالات غير مألوفة، ما يدفعها إلى الاستعانة بنموذج أكبر يعمل على خادم خارجي.

وفي الأنظمة التقليدية، تعامل الإجابة التي يقدمها الخادم باعتبارها حلا لمرة واحدة، لذلك قد يضطر الهاتف إلى إرسال طلب جديد عندما يواجه موقفا مشابها في المستقبل.

أما CURE، فيغير هذه الآلية من خلال عملية تحقق مكونة من ثلاث مراحل. يبدأ النظام بمحاولة معرفة ما إذا كان النموذج الموجود على الهاتف قادرا على حل المهمة بمفرده. 

وإذا لم يتمكن من ذلك، يبحث في المعرفة التي سبق تخزينها من استجابات الخادم، وفقط إذا لم يجد إجابة مناسبة، يتواصل مع الخادم للحصول على المساعدة.

نظام CURE

فعلى سبيل المثال، إذا لم يتمكن الهاتف من تحديد طراز سيارة في صورة ما، يمكن للخادم تقديم الإجابة مرة واحدة، ثم يحتفظ CURE بالسمات الأساسية للسيارة بدلا من تخزين الصورة كاملة. 

وعندما يطلب المستخدم لاحقا التعرف على سيارة مشابهة، يستطيع الهاتف الاستفادة من تلك المعرفة المخزنة دون الحاجة إلى إرسال طلب جديد إلى الخادم.

نتائج الاختبارات


اختبر الباحثون CURE بالتعاون مع نماذج للذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، مستخدمين MobileCLIP2 على الجهاز، إلى جانب نموذج EVA-CLIP الأكبر بكثير، والذي يضم 18 مليار معامل ويعمل على الخادم.

وأظهرت الاختبارات الشاملة، التي احتسبت أيضا زمن الاتصال بين الجهاز والخادم، تحسنا واضحا في السرعة، فقد كان CURE أسرع بما يصل إلى 2.80 مرة مقارنة بأسلوب التعاون التقليدي بين الجهاز والخادم، وبما يصل إلى 3.67 مرة مقارنة بإرسال جميع المهام مباشرة إلى الخادم.

نحو ذكاء اصطناعي أكثر اعتمادا على الهاتف


من أبرز مزايا CURE أنه لا يتطلب إعادة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الموجودة، إذ يضيف فقط مخزنا منفصلا للمعرفة، وهذا يعني أن تطبيق الفكرة قد يكون ممكنا دون الحاجة إلى استبدال نموذج الذكاء الاصطناعي الموجود على الهاتف بالكامل.

وقد تزداد أهمية هذا النهج مع توجه صناعة الهواتف الذكية نحو ما يمكن وصفه بعصر الذكاء الاصطناعي أولا، حيث تنفذ الأجهزة عددا متزايدا من المهام محليا بدلًا من الاعتماد المستمر على الخدمات السحابية.

ولا يقتصر الاستخدام المحتمل للتقنية على الهواتف، إذ يمكن أن تستفيد منها أيضا الروبوتات والأجهزة القابلة للارتداء، خصوصا تلك التي تعمل بقدرات حوسبة محدودة أو في بيئات تعاني من اتصالات غير مستقرة.

ذكاء اصطناعي نظام جديد تسريع الهواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

ترشيحاتنا

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

وزير الزراعة

وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

الأرصاد

الأرصاد: طقس حار رطب غدًا على شمال البلاد وشديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 33

بالصور

تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد