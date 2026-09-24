مش علشان بيلعب في الأهلي هنسكت.. لاعب سلة القناة ينفي الصلح مع عمرو زهران

أكد أحمد جابر، لاعب نادي القناة لكرة السلة، في تصريحات خاصة للإعلامي أمير هشام مقدم برنامج «مودرن سبورتس»، أنه لم يتم عقد أي صلح بينه وبين عمرو زهران، لاعب الأهلي، سواء عقب المباراة أو داخل اتحاد كرة السلة.

أمير هشام

وقال جابر: «لم أتلقَ أي اتصالات من اتحاد السلة أو من النادي الأهلي، وكل ما حدث مكالمة مني لنائب رئيس الاتحاد بعد حديثه بالأمس»، مشيرًا إلى أن نائب رئيس الاتحاد اعتذر له وقال: «كان مفروض أسمع الطرفين الأول قبل ما أقول إنه تم الصلح بينكما».

وشدد لاعب القناة على تمسكه بحقه واستمراره في الإجراءات، قائلًا: «لن أتنازل عن حقي ومستمر.. مش علشان بيلعب في الأهلي هنسكت»، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالأهلي والزمالك، وإنما بالحصول على حقه.

واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على دعم إدارة نادي القناة له، موضحًا: «إدارة نادي القناة قدمت مذكرة لاتحاد السلة وتدعمني بقوة، وبقولها بالفم المليان مش هسيب حقي نهائيًا».