محمد صلاح يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا

وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، الشكر إلى الدولة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم، على الدعم والمساندة المستمرة للمنتخب الوطني خلال الفترة الماضية.

وتحدث محمد صلاح خلال وجوده مع بعثة المنتخب، مؤكدًا أن الفريق بدأ مرحلة جديدة منذ نحو ثلاث سنوات تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحقيق عدد من النجاحات التي أسعدت الجماهير المصرية.

وأكد قائد منتخب مصر أن اللاعبين نجحوا في تقديم صورة مشرفة لكرة القدم المصرية، معربًا عن سعادته بما شاهده من دعم ومساندة من جانب الجماهير، خاصة خلال المشاركات والاستحقاقات الأخيرة.

وقال صلاح إن حالة الدعم التي وجدها المنتخب من الشعب المصري كانت رائعة، مؤكدًا أن اللاعبين شعروا بالفخر والسعادة بسبب مساندة الجماهير لهم، وهو ما يمثل دافعًا إضافيًا لمواصلة العمل وتحقيق الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف قائد المنتخب أنه يحرص دائمًا على توجيه رسالة إلى اللاعبين بضرورة الشعور بالفخر بما قدموه، والعمل باستمرار على تطوير مستواهم، مؤكدًا أن الشعب المصري يشعر بالفخر بهم وينتظر منهم المزيد من الإنجازات.

وطالب صلاح زملاءه ببذل أقصى جهد ممكن خلال المرحلة المقبلة، من أجل الوصول إلى أفضل مستوى وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المنتخب، مشددًا على أهمية التركيز والعمل الجماعي.

ومن المنتظر أن يواصل منتخب مصر استعداداته للمباراة المقبلة أمام أنجولا، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، حيث يخوض الفريق مرانه غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وتسعى كتيبة حسام حسن إلى مواصلة النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، في ظل تطلعات الجماهير المصرية لمشاهدة المنتخب يواصل مسيرته القوية، ويحقق الأهداف التي يسعى إليها في المنافسات القارية المقبلة.



