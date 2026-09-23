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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليونان تؤيد وقفا فوريا لإطلاق النار في أوكرانيا كخطوة أولى نحو مفاوضات السلام

اليونان
اليونان
أ ش أ

أعرب نائب وزير الخارجية اليوناني تاسوس خادزيفاسيليو اليوم الأربعاء، عن تأييد بلاده للوقف الفورى لإطلاق النار في أوكرانيا؛ باعتباره خطوة أولى نحو مفاوضات تفضي إلى سلام عادل ودائم، محذرة في الوقت نفسه من أن الهجمات على الملاحة والبنية التحتية للموانئ في البحر الأسود ونهر الدانوب تهدد الأمن الغذائي والطاقة والتجارة العالمية.

وقال نائب وزير الخارجية اليوناني - خلال جلسة لمجلس الامن الدولى بشأن تطورات الاوضاع فى أوكرانيا - إن التصعيد الأخير في الحرب الأوكرانية ينذر بتوسيع نطاق الصراع جغرافياً وزيادة حدته التدميرية، مؤكداً أن حماية المدنيين "غير قابلة للتفاوض".

وأدان المسئول اليوناني، الهجمات التي تستهدف المنشآت الإنسانية والطبية والتعليمية، مشيراً إلى أن تكثيف موسكو هجماتها على السفن وموانئ البحر الأسود والدانوب يشكل تهديداً للأمن البحري وإمدادات الطاقة وسلاسل توريد الغذاء والتجارة الدولية.

ودعت اليونان إلى ضمان حرية الملاحة وحماية سلاسل الإمداد البحرية المرتبطة بالغذاء والطاقة.

كما أعرب خادزيفاسيليو عن القلق إزاء الحوادث التي تطال دولاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مجدداً دعم أثينا لوقف فوري لإطلاق النار تمهيداً لبدء مفاوضات سياسية.

وأكد المسئول اليونانى أن "أي قرارات بشأن السلام في أوكرانيا لا يمكن اتخاذها من دون أوكرانيا ومن دون أوروبا".

وزير الخارجية اليوناني إطلاق النار أوكرانيا

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