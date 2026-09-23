قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد أضا يكشف مفاجأة في الزمالك خاصة بالقسط الأول من صفقة حسام عبد المجيد
وزير الخارجية ونظيره النرويجي يبحثان تعزيز التعاون وتطورات القضية الفلسطينية
بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل
وكيل حسام عبد المجيد: لا توجد شروط جزائية تمنعه من اللعب لأي نادي في مصر
وفاة عسكرية أمريكية في قطر ترفع حصيلة قتلى حرب إيران المعلنة إلى 19
إعلامي ينفرد بتفاصيل تحقيق سري في الزمالك بسبب تسريب تفاصيل صفقة بيزيرا
استقبال حافل بالورود والألحان .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لكنائس العبور ورسالته لشعب الكنيسة .. صور
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني يبحثان التطورات بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار
البابا تواضروس يستكمل «قوانين روحية للحياة» .. ويؤكد: الصليب علامة الحب الكامل .. صور
فيروس إبشتاين-بار.. مرض غامض يصيب الإنسان في صمت وهذه أسبابه
من أمريكا وتركيا.. أضا يكشف عن عرضين يهددان استمرار محمد هاني مع الأهلي
جمال الزهيري : إيقاف رمضان صبحي خسارة كبيرة للكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تأثم الزوجة إذا قاطعت زوجها بسبب الخيانة وعدم النفقة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الخلافات الزوجية
الخلافات الزوجية
أحمد سعيد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم مقاطعة الزوج في حال خيانته وعدم إنفاقه، موضحًا الرأي الشرعي في هذه الحالة.

حكم مقاطعة الزوج في حال خيانته وعدم إنفاقه

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هذه الحالة تمثل مشكلة كبيرة تشمل عدة جوانب، منها ارتكاب الزوج لكبيرة من الكبائر، إلى جانب تقصيره في النفقة وحدوث هجر بين الطرفين، مؤكدًا أن كل هذه الأمور تحتاج إلى معالجة متكاملة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل هو أن يتقي الزوج الله سبحانه وتعالى، ويتوب عن هذا الفعل، لأنه ليس مجرد "خيانة" بالمعنى المتداول، بل هو ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر في حق الله تعالى، لا يزول بمجرد التسامح بين الزوجين، بل يحتاج إلى توبة صادقة وندم وعدم العودة إليه.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الزوج مُلزم شرعًا بالإنفاق على زوجته، لأنها أمانة في عنقه، ولا يجوز له التنصل من هذا الواجب، كما أن على الزوجة في المقابل أن تحاول إنهاء القطيعة وعدم الاستمرار في الهجر.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا ينبغي معالجة جانب واحد وإهمال الآخر، بل يجب أن يسعى الطرفان للإصلاح، كلٌ بما عليه من واجبات، مشيرًا إلى أن "خيرهما من بدأ بالسلام"، وأن المبادرة بالإصلاح من أي طرف لها أجر كبير.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا لم يستجب الزوج واستمر في تقصيره، فلا إثم على الزوجة في هذه الحالة، خاصة مع عدم الإنفاق، لكن يُستحب لها الاستمرار في النصح وعدم اليأس من الدعاء له بالهداية.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه يمكن الاستعانة بشخص حكيم لإدارة الأزمة بين الزوجين، سواء من الأقارب أو من خارج الأسرة، للمساعدة في الإصلاح وتقريب وجهات النظر.

وأشار إلى أنه في حال استطاعت الزوجة الصبر فذلك جائز ولا تؤاخذ عليه، أما إذا رأت عدم القدرة على الاستمرار، فلها أن تنظر في الخيارات الشرعية المتاحة، مع مراعاة مصلحتها ومصلحة الأسرة.

حكم مقاطعة الزوج في حال خيانته وعدم إنفاقه مقاطعة الزوج الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

صورة أرشيفية

إحالة مدير مدرسة “حادث سقوط المروحة” للتحقيق..ونقل الطالبة المصابة لمستشفى الجلاء

ترشيحاتنا

والدولار

خبير اقتصادي: الحرب أبطأت بعض القطاعات.. وأخرى حققت أرباحًا استثنائية والدولار تحت السيطرة

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| مدبولي: استمرار النزاعات يفرض أعباءً متزايدة على الدول النامية.. الأرصاد: تدشين منظومة للإنذار المبكر لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

وزارة الزراعة

من رصد التعديات إلى دعم التصدير.. «الزراعة» تكشف مكاسب التحول الرقمي للحيازات

بالصور

تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد