وكيل حسام عبد المجيد: لا توجد شروط جزائية تمنعه من اللعب لأي نادي في مصر

حسم سامر سلامة، وكيل أعمال حسام عبد المجيد، لاعب لودوجوريتس البلغاري، الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي، للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لا توجد مفاوضات مع الأهلي

وأكد وكيل حسام عبد المجيد، في تصريحات تليفزيونية، عدم وجود أي تواصل رسمي من جانب مسؤولي النادي الأهلي مع اللاعب أو وكيله، نافيًا ما تردد بشأن دخول القلعة الحمراء في مفاوضات لضمه.

وقال سامر سلامة إن كل ما يتم تداوله حول وجود عرض أهلاوي لحسام عبد المجيد لا يتجاوز كونه أحاديث متداولة من جانب بعض الوكلاء والوسطاء، مؤكدًا عدم حدوث أي اتصالات مباشرة من مسؤولي الأهلي.

حقيقة الشرط الجزائي في عقد اللاعب

وتطرق وكيل اللاعب إلى بعض التفاصيل الخاصة بعقد حسام عبد المجيد مع ناديه البلغاري، موضحًا أنه لا توجد أي شروط جزائية تمنع اللاعب من الانتقال إلى نادٍ مصري بعينه حال عودته إلى الدوري المصري.

وأضاف أن الحديث عن وجود بند يمنع حسام من اللعب في مصر إلا لنادي الزمالك أو أي نادٍ محدد غير صحيح، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء لا تستند إلى معلومات دقيقة.

حسام عبد المجيد يستهدف الاستمرار في أوروبا

وشدد سامر سلامة على أن الهدف الأساسي لحسام عبد المجيد خلال المرحلة المقبلة هو مواصلة مسيرته الاحترافية في أوروبا، مع السعي للانتقال إلى نادٍ أكبر، مؤكدًا أن اللاعب لا يفكر حاليًا في العودة إلى الدوري المصري.

وأوضح أن حسام يركز على تطوير تجربته الأوروبية، ويرى أن الخطوة المقبلة في مسيرته يجب أن تكون نحو نادٍ أقوى، بدلًا من العودة إلى مصر خلال الفترة الحالية.

وكيله: حسام لا يبحث عن الأموال

كما نفى وكيل اللاعب أن يكون الجانب المالي هو المحرك الأساسي لقرارات حسام عبد المجيد، موضحًا أنه لو كان يبحث عن المال فقط، لكان بإمكانه الانتظار حتى نهاية عقده مع الزمالك والرحيل مجانًا، أو قبول أحد العروض الخليجية.

وأشار إلى أن اللاعب تلقى بالفعل عرضًا إماراتيًا قويًا قبل انتقاله إلى بلغاريا، لكنه اختار خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

مستحيل رحيله مقابل مليوني يورو

وعن الأنباء التي أشارت إلى إمكانية رحيل حسام عبد المجيد عن لودوجوريتس مقابل مليوني يورو، أكد سامر سلامة أن هذا الرقم غير منطقي، موضحًا أن النادي البلغاري تعاقد مع اللاعب مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وأشار إلى وجود نسبة إعادة بيع وشروط أخرى في عقد اللاعب، لا يمكن الكشف عن تفاصيلها، وهو ما يجعل انتقاله مقابل مليوني يورو أمرًا مستبعدًا وفق تصريحاته.

هدف واضح للمدافع المصري

واختتم وكيل حسام عبد المجيد تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب لديه هدف واضح في المرحلة المقبلة، يتمثل في الاستمرار داخل الملاعب الأوروبية، والعمل على الانتقال إلى نادٍ أكبر، دون التفكير حاليًا في العودة إلى الدوري المصري.