أمير هشام: انقسام في الأهلي على حسام عبدالمجيد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك انقسام في الأهلي على التفاوض مع حسام عبدالمجيد لاعب نادي لودوجوريتس البلغاري.

حسام عبد المجيد

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: البعض يرى أن هناك امكانية التوجه نحو ضم عبدالمجيد في ظل الأزمة الدفاعية.

وأضاف: فيما فريق آخر، بأنه يجب عدم الاتجاه لأي لاعبين سبق لهم اللعب في صفوف نادي الزمالك.. ويرى مسئولو النادي الاكتفاء بذلك وعدم ضم أي لاعبين آخرين من المنافس التقليدي.

وأتم: يظل حسام عبدالمجيد أحد الأوراق المطروحة على طاولة إدارة الكرة بالنادي الأهلي لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة عمرو الجزار مؤخرًا.