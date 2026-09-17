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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بسنت شوقي تثير الجدل بأنوثتها وجمالها الطبيعي

بسنت شوقى تثير الجدل بإنوثتها و جمالها الطبيعى
بسنت شوقى تثير الجدل بإنوثتها و جمالها الطبيعى
رنا عصمت

شاركت الفنانة بسنت شوقي، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” في أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة بسنت شوقي..

ظهرت بسنت بإطلالة ملفتة كشفت عن أنوثتها و جمالها الطبيعي مرتدية فستانا باللون الابيض اتسم بستايل كب مكشوف الاكتاف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

وكانت الفنانة بسنت شوقي قد وجهت رسالة طريفة ومؤثرة إلى زوجها الفنان محمد فراج، كشفت خلالها عن حجم انشغاله بالأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه لم يحصل على أي راحة تقريبًا بين مشاريعه.

وكتبت بسنت شوقي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أحب أنوّه إن محمد خلص تصوير ورد وشوكولاتة يوم 31 أكتوبر 2025، وابتدى تصوير لعبة جهنم يوم 1 نوفمبر 2025، يعني مخدش يوم واحد حتى في النص يفصل».

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بسنت شوقي تثير الجدل بأنوثتها وجمالها الطبيعي

بسنت شوقى تثير الجدل بإنوثتها و جمالها الطبيعى
بسنت شوقى تثير الجدل بإنوثتها و جمالها الطبيعى
بسنت شوقى تثير الجدل بإنوثتها و جمالها الطبيعى

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