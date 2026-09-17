محمد فاروق: ركلة جزاء الزمالك أمام غزل المحلة صحيحة.. وبسيوني كان شجاعًا في احتسابها

أكد محمد فاروق، الحكم الدولي السابق، أن محمود بسيوني أدار مباراة الزمالك وغزل المحلة بشكل جيد، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة ولم تشهد أخطاء تحكيمية مؤثرة.

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وقال فاروق، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "محمود بسيوني أدار مباراة الزمالك وغزل المحلة بشكل جيد، وهي مباراة صعبة، وليس هناك أخطاء مؤثرة في المباراة".

وأضاف: "ركلة جزاء الزمالك أمام غزل المحلة صحيحة، وكان هناك تلامس من مدافع غزل المحلة مع محمود بنتايك، ولو لم يكن هناك تلامس كانت ستحتسب ركلة حرة غير مباشرة".

وتابع: "محمود بسيوني كان شجاعًا في احتساب ركلة الجزاء في ذلك الوقت، وده يرفع من تقييمه في المباراة".

وأكمل: "أين حمادة القلاوي من مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟ ويجب الاستعانة بعدد كبير من الحكام في المباريات بدلًا من الاعتماد على عدد محدد يظهر في كل أسبوع".

وأوضح: "محمد إسماعيل لا يستحق الطرد، لأنه كانت هناك حالة تسلل، والأسبوع الحالي هو الأفضل في التحكيم المصري عن الفترة الماضية، والأمور تتحسن في التحكيم حاليًا".

واختتم محمد فاروق تصريحاته قائلًا: "لا يصح أن يخرج مسؤول في التحكيم للإعلام ويقول إن 75% سقطوا في الاختبارات، وتواصل معي بعض رؤساء الأندية للمطالبة بالإعلان عن الأسماء، لأنهم قد يكونون أداروا لهم مباريات وهم لا يجيدون معرفة القانون وساقطون".