أمير هشام: أداء الأهلي سيئ منذ بداية الموسم.. وعموتة اختيار غير موفق

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الانتقاد الموجه إلى الحسين عموتة المدير الفني لفريق الأهلي بسبب المستوى في المواجهات الماضية، بسبب قيام إدارة النادي بتوفير كافة الأمور الفنية والإدارية، والفريق لا يقدم الأداء المطلوب منه.

الاهلي

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: الأهلي وفقًا للمعطيات الراهنة، من المفترض أن يقدم مستوى مميز لكن الفريق يعاني بشكل واضح، والأداء سيئ في الجولات الماضية، والشئ الإيجابي هو دعم ومساندة جمهور الأهلي.

وأضاف: الأهلي لم يُوفق في اختيار عموتة، ورغم ذلك فأن جماهير النادي ترفض الهجوم ضد الجهاز الفني واللاعبين، وقامت بتحية المدرب المغربي في لقاء الأمس أمام أبو قير للأسمدة.

وأكمل: عموتة أسلوبه غير جيد، وفلسفته لا تتناسب مع هوية النادي، وفي انتظار رؤية المدرب مجددًا وأداء الأهلي بعد فترة التوقف الدولي، والمدرب لم يقوم بتكوين التشكيلة المثالية بالنسبة له.

وتابع: انتظر دور أكبر للكابتن ياسر رضوان مع الجهاز الفني، فهو يمتلك فكر ممتاز، ويجب الاستفادة منه بالشكل الأمثل، وأن يكون له دور واضح في المرحلة المقبلة.

وزاد: وائل جمعة مدير الكرة إضافة حقيقية، ولو كان موجودًا في الاستوديوهات التحليلية كان سيكون أول المنتقدين لحسين عموتة، وأطالبه بأن يقوم بإيصال الصورة واضحة لعموتة، وأن يعرفه هوية النادي، الأهلي دائمًا هو صاحب المبادرة الهجومية، وأتوقع أن يتم استغلال فترة التوقف لتصحيح المسار قبل لقاء القمة.