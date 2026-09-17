ترامب: نحن في آخر مراحل الحرب مع إيران.. وطهران تتوسل لإبرام اتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيران وصلتا إلى المراحل الأخيرة من الحرب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق مع واشنطن.

وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها «سكاي نيوز عربية» خلال كلمة له، أن إيران «تتوسل» لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى مسار المفاوضات والاتصالات المرتبطة بإنهاء الحرب.

وتأتي تصريحات ترامب بشأن قرب انتهاء الحرب في وقت سبق أن أكد فيه أن الصراع مع إيران يمكن أن ينتهي سريعًا، فيما استمرت الاتصالات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وفي الشأن الاقتصادي، قال ترامب إن أسعار الفائدة الحالية لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن إدارته تسعى إلى خفضها إلى أدنى مستوى ممكن.

وتأتي هذه التصريحات بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في أول زيادة للفائدة منذ عام 2023. وأظهرت التوقعات الجديدة أن 16 من أصل 18 مسؤولًا في البنك المركزي يتوقعون زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل قبل نهاية العام.

وكان ترامب قد دعا، عقب قرار الفيدرالي، إلى خفض أسعار الفائدة إلى 1% أو أقل، مطالبًا بإجراء خفض سريع لتكاليف الاقتراض.

وتعكس تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الملفين العسكري والاقتصادي موقفه المعلن بشأن إنهاء الحرب مع إيران من جهة، والدفع نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من جهة أخرى، في وقت يواجه الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا مرتبطة بارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة.