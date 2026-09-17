عصام سالم: المهدي سليمان أحسن حارس في مصر وأفضل من مصطفى شوبير

أثنى الناقد الرياضي عصام سالم على أداء المهدي سليمان، حارس الزمالك، مع الفريق هذا الموسم، واصفًا إياه بأفضل حارس في مصر حاليًا.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أداء الأهلي والزمالك سيئ فنيًا حتى الآن رغم حصد كل فريق 13 نقطة، ولكن ظروف الفريقين مختلفة فلا يمكن مساواة ظروف الأهلي بالزمالك، في ظل الصفقات التي أبرمها الأهلي في المقابل الزمالك في ظروف إدارية صعبة».

وأردف قائلًا: «لقاء اليوم كان تحت عنوان: غزل المحلة لعب والزمالك فاز».

وأشار سالم إلى أن المهدي سليمان هو رجل المباراة للزمالك في الـ5 مباريات التي خاضها الفريق بالدوري حتى الآن، معتبرًا في الوقت ذاته أن المهدي سليمان هو أحسن حارس في مصر حاليًا، «وهو أفضل من مصطفى شوبير ومن الكل».

وفي المقابل، رأى سالم أن عدم ضم أحمد الشناوي لقائمة منتخب مصر علامة استفهام كبيرة جدًا خصوصًا في ظل المستويات التي يقدمها، مضيفًا: «من الإنصاف أن نقول إنه مظلوم لعدم ضمه لمنتخب مصر».