ترامب يطالب بخفض الفائدة الأمريكية إلى 1% أو أقل

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بصورة سريعة، مؤكدًا أن مستوى الفائدة ينبغي أن يكون عند 1% أو أقل، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تبلغ 1% أو أقل، مستندًا إلى ما وصفه بقوة الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة وزيادة الاستثمارات في الاقتصاد الأمريكي، كما طالب بخفض الفائدة «بسرعة».

وجاءت تصريحات ترامب بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع نطاق سعر الفائدة المستهدف بمقدار 0.25 نقطة مئوية، من 3.50%–3.75% إلى **3.75%–4%**، في أول زيادة منذ يوليو 2023. وأيد القرار جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذين شاركوا في التصويت.

وبرر الفيدرالي قراره باستمرار ارتفاع التضخم، إذ أكد رئيسه كيفن وارش أن التضخم لا يزال مرتفعًا لفترة أطول من المستهدف، مشيرًا إلى التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستوى 2%.

كما أظهرت التوقعات الجديدة إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

وتأتي دعوة ترامب في ظل استمرار التباين بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، إذ يضغط الرئيس الأمريكي باتجاه خفض تكاليف الاقتراض، بينما يركز البنك المركزي على احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.