منتخب الناشئين يتعادل مع الأهلي 2007 ودياً

تعادل المنتخب الوطني، مواليد 2009، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني مع فريق الأهلي، مواليد 2007، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية، التى أقيمت، الأربعاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، في مدينة السادس من أكتوبر.

سجل هدف منتخب مصر، اللاعب خالد محمود، في الودية التي شهدت منح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين، للوقوف على القوام الأساسي للمنتخب.

الجدير بالذكر، أن المباراة شهدت تواجد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب، وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، ومحمد يوسف، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

يذكر أن منتخبنا الوطني سيغادر إلى سويسرا، للمشاركة في دورة الصداقة الدولية 22 سبتمبر الحالي، والتي سيواجه خلالها منتخبات كوريا الجنوبية، كولومبيا، وإنجلترا د، ومباراة أخرى في المرحلة النهائية.