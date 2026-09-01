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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعثة حفائر مشتركة.. جامعة أسوان تبحث التعاون الأثري مع جامعة كومازاوا اليابانية | تفاصيل

جهود جامعية
جهود جامعية
محمد عبد الفتاح

استقبل  الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، البروفيسير ميتشينيرو أوشيرو، ممثل جامعة كومازاوا اليابانية، في لقاء استهدف بحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين الجانبين في مجالات الآثار والتراث، وذلك بحضور القائم بأعمال عميد كلية الآثار، ومدير مكتب التعاون الدولي، ومدير وحدة دعم البحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآثار.

وجاء اللقاء بناءاً على طلب ممثل الجامعة اليابانية، للتباحث حول فرص التعاون مع كلية الآثار بجامعة أسوان، ومناقشة عدد من المقترحات الأولية التي يمكن البناء عليها لتأسيس شراكة مؤسسية مستقبلية بين الجانبين.


وتصدرت إمكانية تأسيس بعثة حفائر أثرية مشتركة بمحافظة أسوان أجندة المباحثات، إلى جانب بحث فرص تنفيذ برامج للتدريب الميداني للطلاب والباحثين، وتبادل الخبرات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس، وتوظيف التقنيات الحديثة في توثيق ودراسة المواقع الأثرية.


كما ناقش الجانبان إمكانات التعاون في إعداد المشروعات البحثية المشتركة، والتقدم إلى برامج ومنح البحث العلمي الدولية، فضلًا عن تعزيز فرص النشر العلمي وتبادل الخبرات في مجالات دراسة الآثار والتراث.

جهود جامعية 

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أن الجامعة حريصة على توسيع مجالات التعاون الدولي، وربط إمكاناتها الأكاديمية والبحثية بالمؤسسات العلمية العالمية، بما يتيح فرصًا جديدة أمام الطلاب والباحثين، خاصة في التخصصات التي تمتلك فيها أسوان مقومات ميدانية وعلمية متميزة.
وأشار ممثل جامعة كومازاوا اليابانية إلى أهمية استكشاف مجالات التعاون العلمي مع جامعة أسوان، والاستفادة من البيئة الأثرية الفريدة التي تتميز بها المحافظة، بما يمكن أن يفتح المجال أمام برامج مشتركة في التدريب والبحث والدراسات الأثرية.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال عميد كلية الآثار أن التعاون المقترح يمكن أن يشمل مجالات الحفائر والدراسات الميدانية والتوثيق الأثري، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية وفتح قنوات للتعاون البحثي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وفي السياق ذاته، أكد مدير مكتب التعاون الدولي أهمية تحويل المباحثات الأولية إلى أطر مؤسسية واضحة، وفقًا للإجراءات الأكاديمية والقانونية المنظمة للتعاون الدولي، وبما يضمن تحقيق أهداف الشراكة العلمية المقترحة.
وشدد الجانبان على أن اللقاء يأتي في إطار مباحثات استكشافية ومبدئية، وأن أي اتفاقيات أو خطوات تنفيذية مستقبلية ستخضع للعرض على المجالس الأكاديمية والجهات المختصة واستيفاء جميع الإجراءات والضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتعكس هذه المباحثات حرص جامعة أسوان على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتوظيف ما تتمتع به المحافظة من ثراء أثري وحضاري في دعم المشروعات العلمية والبحثية المشتركة، بما يعزز مكانة الجامعة في مجالات الدراسات الأثرية والتراثية.

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