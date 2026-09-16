أسوان.. تكريم عدد من عمال النظافة والزراعة والسائقين المتميزين بنصر النوبة

قام محمد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتكريم مجموعة من عمال النظافة والزراعة والسائقين بالوحدة المحلية، وذلك عرفاناً بما يبذلونه من جهود يومية فى خدمة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة .

بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكريم المتميزين والمجتهدين من العاملين فى مختلف مجالات العمل، وتقديراً لجهودهم المخلصة فى أداء مهامهم .

جهود متنوعة

شهادات تقدير وحلوى المولد النبوى للمكرمين

وشهدت الفعالية توزيع شهادات تقدير على العاملين المكرمين، إلى جانب تقديم حلوى المولد النبوى الشريف، وذلك بحضور نقيب العاملين بالوحدة المحلية، وسط أجواء تعكس تقدير الجهود المبذولة من جانب العاملين فى مختلف القطاعات .

وأكد رئيس الوحدة المحلية أن تكريم المتميزين يأتى تقديراً لعطائهم والتزامهم فى أداء واجباتهم، وتحفيزاً لهم على مواصلة العمل بنفس الروح، مع التأكيد على أن العاملين بمختلف التخصصات يمثلون أحد العناصر الأساسية فى تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر العام بمختلف المناطق .

دعم وتحفيز العاملين على مواصلة العطاء

ويأتى هذا التكريم فى إطار توجيهات محافظة أسوان بترسيخ ثقافة تقدير العاملين المتميزين، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، ورفع الروح المعنوية للعاملين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء وسرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .