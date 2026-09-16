وزير التعليم العالي يهنئ هاني هلال بمناسبة منحه وسام الاستحقاق الفرنسي

قدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، التهنئة إلى الدكتور هاني هلال، عضو مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، بمناسبة منحه وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي، تقديرًا لمسيرته العلمية والأكاديمية وإسهاماته في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون العلمي بين مصر وفرنسا.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز قنصوة عن اعتزازه بهذا التكريم الدولي، الذي يأتي تقديرًا لمسيرة علمية وأكاديمية حافلة بالعطاء والإنجاز، متمنيًا للدكتور هاني هلال دوام التوفيق ومواصلة عطائه في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز التعاون العلمي بين مصر وفرنسا.