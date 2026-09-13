التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة غدًا الإثنين في الثالثة ظهراً

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027, سوف يغلق باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بكافة مراحلها، غدًا الاثنين 14 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثالثة ظهراً .

وتؤكد الوزارة أن هذه الفترة تتيح للطلاب تقديم طلبات تقليل الاغتراب وفقًا للقواعد والضوابط المُعلنة، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وتهيب الوزارة بالطلاب الراغبين في الاستفادة من خدمة تقليل الاغتراب سرعة تسجيل رغباتهم قبل انتهاء الفترة المحددة.