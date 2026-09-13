طارق الشناوي يعلق على تضامن النجوم مع محمود عبدالمغني بعد تصريحاته عنه

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن نجومية شباك التذاكر ترتبط بمقومات ومنحة من الله، وليس بالضرورة أن يكون نجم الشباك أعظم ممثل، كما أن كل نجم شباك ليس بالضرورة فنانًا عظيمًا.

وتابع طارق الشناوي حديثه خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل عبر برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، أن البعض نسب إليه كلمات لم يقلها، مؤكدًا سعادته بحالة التضامن التي حصل عليها محمود عبدالمغني، وكشف عن عرض أكثر من مخرج عليه أدوارًا جديدة.

وأكد الشناوي أنه لا يرى في تصريحاته ما يستحق الضجة التي أثيرت حولها، مشددًا في الوقت نفسه على أن محمود عبدالمغني إنسان طيب وجميل وجاد في عمله ويستحق كل الدعم الذي حصل عليه.