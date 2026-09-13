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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحزان الفنانين.. 3 وفيات تهز عائلات النجوم في يوم واحد

3 وفيات تهز عائلات النجوم في يوم واحد
3 وفيات تهز عائلات النجوم في يوم واحد
تقى الجيزاوي

شهد الوسط الفني اليوم عددًا من حالات الحزن، بعد رحيل 3 من أقارب الفنانين والمخرجين، ما دفع عددًا من نجوم الفن  إلى التعبير عن تعازيهم، وسط حالة من الحزن بين المقربين والمتابعين.

أحمد رفعت يودع والدته بكلمات مؤثرة

أعلن الفنان أحمد رفعت وفاة والدته، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدانها، من خلال منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب رفعت في نعيه: «كان عندي أم.. كان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي حبيبتي الطيبة بنت الأصول.. أصبحت عندك يا رب أنت اللطيف.. في الجنة يا أمي».

وتفاعل متابعو الفنان مع خبر رحيل والدته، وحرصوا على تقديم التعازي له ولأسرته، والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولذويها بالصبر والسلوان.

الحزن يخيم على عائلة ياسمين عبد العزيز

وأعلن اليوم الفنان وائل عبد العزيز  شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رحيل خالتهما، التي وصفها بأنها كانت بمثابة أم ثانية له.

ونعى وائل خالته عبر حسابه على «فيسبوك»، وكتب: «انتقلت إلى رحمة الله خالتي وأمي الثانية»، معبرًا عن حزنه لفقدانها.

وفاة حماة المخرج محمد النقلي 

 و نعت نقابة المهن السينمائية حماة المخرج محمد النقلي، مقدمة خالص التعازي له ولأسرته، وداعية للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

وأصدرت النقابة بيانًا نعت خلاله الفقيدة، وجاء فيه: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية حماة الزميل المخرج محمد النقلي، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله». ومن المقرر إقامة عزاء الفقيدة اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب. 

أحمد رفعت المخرج محمد النقلي ياسمين عبد العزيز

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