نقابة السينمائيين تنعى حماة المخرج محمد النقلي

نعت نقابة المهن السينمائية حماة المخرج محمد النقلي، التي رحلت عن عالمنا، مقدمة خالص التعازي له ولأسرته، وداعية للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

وجاء في بيان النقابة: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية حماة الزميل المخرج محمد النقلي، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته».

عزاء حماة محمد النقلي

ومن المقرر إقامة عزاء الفقيدة اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب.