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مدير مدرسة بالجيزة يرتدي الزي المدرسي ترحيبا بطلابه في أول يوم دراسة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدير مدرسة بالجيزة يرتدي الزي المدرسي ترحيبا بطلابه في أول يوم دراسة

مدير المدرسة مع طلابه
مدير المدرسة مع طلابه
ياسمين بدوي

حرص عادل عبد الرحمن مدير مدرسة طه حسين الابتدائية التابعة لإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة ، على ارتداء نفس الزي المدرسي الخاص بطلاب المدرسة في أول يوم دراسة وهو يستقبل الطلاب

جاء ذلك في محاولة مدير المدرسة للتقرب من طلابه و تشجيعهم على بدء العام الدراسي الجديد وسط بجد و اجتهاد 
 

حيث استقبل عادل عبد الرحمن مدير المدرسة المذكورة طلابه من على البوابة مرحبا بهم في أول يوم دراسة ، والتقط معهم صورا تذكارية ، كما دخل مع الطلاب الفصول و اطمأن على تسليمهم كتب العام الدراسي الجديد وقدم لهم نصائح ابوية تدور حول اهمية الاجتهاد في الدراسة .

وانتظمت الدراسة اليوم الأحد ، بجميع المدارس الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية ، بعد أن بدأت أمس في 12 محافظة .

وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2027 ، شهدت المدارس خلال الفترة الماضية تجهيزات و استعدادات متنوعة شملت تجهيز الفصول وترتيب المقاعد، وتنظيم المساحات التعليمية، واستكمال الوسائل والأدوات اللازمة، ورفع مستوى النظافة، ومراجعة المرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب التأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المنشآت التعليمية.
 

كما شملت استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد 2027 ، مراجعة الكهرباء والإضاءة، ودورات المياه، وخزانات المياه، والنوافذ والأبواب والأثاث المدرسي، واشتراطات الحماية المدنية والأمن والسلامة، بما يسهم في توفير بيئة مدرسية مناسبة وآمنة للطلاب والعاملين.

وتستقبل المدارس في محافظة القاهرة اليوم ، نحو ٢ مليون و٥٧٨ ألفًا و٥٨٨ طالبًا وطالبة، داخل ٦٢٩٢ مدرسة تضم ٧٢ ألفًا و٣٠٧ فصول دراسية، فيما تدخل الخدمة هذا العام ٢٠ مدرسة جديدة ما بين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية، بإجمالي ٦٥٦ فصلًا دراسيًا، في إطار التوسع المستمر في إتاحة التعليم ودعم البنية التعليمية بالقاهرة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ، أن عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول من العام الدراسي الجديد يبلغ 93 يومًا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :  حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2027 ، من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

مدرسة الطلاب أول يوم دراسة مدرسة طه حسين

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